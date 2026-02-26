Україна зіткнулася з гострим дефіцитом гречки через низький врожай минулого року. За словами виконавчого директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, нинішня ситуація є критичною для галузі.

Гречані «гойдалки»: як російська крупа під виглядом казахської може завалити українські прилавки

"В цьому році дефіцит гречки. Попит в Україні не більшає, але врожай менший. Найгірший врожай був у 2019 році. Минулорічний – близький до нього за обсягами... Тож це найгірший показник за останні 25 років, якщо не брати 2019 рік", — констатує Сергій Громовий у коментарі УНІАН.

Експерт зауважує, що через відсутність альтернатив на світовому ринку, дефіцит може бути перекритий продукцією з країни-агресора. Оскільки Китай виробляє крупу іншої якості, яка "гірчить" і не підходить українському споживачу, єдиним великим експортером залишається Росія.

Попри війну, російська крупа може потрапляти на український ринок через обхідні шляхи:

"Використовуючи договір про вільну торгівлю України з Казахстаном, під виглядом казахської гречки звідти буде заїжджати російська. Росіяни завозять туди крупу, переробляють – і вона стає казахською", — пояснює схему "перевтілення" голова Асоціації.

На думку Громового, такі поставки зможуть стримати різке зростання цін, проте ситуація в галузі залишається важкою через відсутність державної підтримки фермерів.

"Якби уряд трошки заклав грошей для підтримки гречкосіїв – ситуація не була б такою катастрофічною, як зараз. А так будуть знову цінові гойдалки", — резюмує експерт, додаючи, що ціна на крупу може стабілізуватися в діапазоні 60–90 гривень залежно від спроможності споживачів.

