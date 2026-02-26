Украина столкнулась с острым дефицитом гречки из-за низкого урожая в прошлом году. По словам исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, нынешняя ситуация критическая для отрасли.

Гречневые «качели»: как российская крупа под видом казахской может завалить украинские прилавки

"В этом году дефицит гречихи. Спрос в Украине не увеличивается, но урожай меньше. Худший урожай был в 2019 году. Прошлогодний – близкий к нему по объемам... Так что это самый плохой показатель за последние 25 лет, если не брать 2019 год", — констатирует Сергей Громовой в комментарии УНИАН .

Эксперт отмечает, что из-за отсутствия альтернатив на мировом рынке, дефицит может быть перекрыт продукцией из страны-агрессора. Поскольку Китай производит крупу другого качества, которое "горчит" и не подходит украинскому потребителю, единственным крупным экспортером остается Россия.

Несмотря на войну, российская крупа может попадать на украинский рынок из-за обходных путей:

"Используя договор о свободной торговле Украины с Казахстаном, под видом казахской гречки оттуда будет заезжать российская. Россияне завозят туда крупу, перерабатывают – и она становится казахской", — объясняет схему "перевоплощения" глава Ассоциации.

По мнению Громового, такие поставки смогут сдержать резкий рост цен, однако ситуация в отрасли остается тяжелой из-за отсутствия государственной поддержки фермеров.

"Если бы правительство немного заложило денег для поддержки гречкосеев – ситуация не была бы такой катастрофической, как сейчас. А так снова будут ценовые качели", — резюмирует эксперт, добавляя, что цена на крупу может стабилизироваться в диапазоне 60–90 гривен в зависимости от способности потребителей.

