З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій та страхових виплат. За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, виплати для мільйонів громадян зростуть на 12,1%.

Автоматичний перерахунок та відновлення справедливості: уряд підвищує виплати мільйонам українців

Очільниця Уряду наголосила, що такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік, що дозволить підтримати доходи людей в умовах зростання цін. Важливою зміною став перегляд виплат, призначених у попередні кілька років.

"Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію", — повідомила Юлія Свириденко.

Перерахунок відбудеться автоматично та охопить майже всі категорії:

пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;

виплати військовим, держслужбовцям, науковцям та працівникам органів місцевого самоврядування;

мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

страхові виплати постраждалим від нещасних випадків.

Окремо Юлія Свириденко зазначила, що з 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують виплати з урахуванням оновленого стажу.

"Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни", — підкреслила прем’єрка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року підтвердити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсій чи страхових виплат від Російської Федерації. Інакше нарахування можуть бути припинені.