С 1 марта 2026 г. в Украине состоится масштабная индексация пенсий и страховых выплат. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, выплаты для миллионов граждан возрастут на 12,1%.

Автоматический перерасчет и восстановление справедливости: правительство повышает выплаты миллионам украинцев

Глава правительства подчеркнула, что такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год, что позволит поддержать доходы людей в условиях роста цен. Важным изменением стал пересмотр выплат, назначенных в предыдущие несколько лет.

"Правительство также продолжает практику индексации пенсий, назначенных на протяжении 2021-2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подпадали под индексацию", — сообщила Юлия Свириденко.

Пересчет произойдет автоматически и охватит почти все категории:

пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца;

выплаты военным, госслужащим, научным работникам и работникам органов местного самоуправления;

минимальные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий;

страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев

Отдельно Юлия Свириденко отметила, что с 1 апреля работающим пенсионерам автоматически перечислят выплаты с учетом обновленного стажа.

"Все выплаты обеспечены в пределах бюджета Пенсионного фонда. Государство последовательно выполняет свои социальные обязательства и продолжает беспокоиться о людях, обеспечивая своевременное повышение пенсий даже в условиях войны", — подчеркнула премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что внутренне перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 года подтвердить Пенсионный фонд Украины, не получающие пенсии или страховые выплаты от Российской Федерации. Иначе начисления могут быть прекращены.