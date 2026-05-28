Гранти чи прихований підкуп: новий закон про міжнародну допомогу викликав спір

Верховна Рада ухвалила закон щодо стимулювання реалізації проєктів міжнародної допомоги. Мова йде про законопроєкт № 10284 про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва. Критики законопроекту вже заявили, що фактично цим законом дозволили іноземним державам, міжнародним організаціям та інвесторам виплачувати українським посадовцям "доплати" в обмін на "здійснення окремих проєктів". Мовляв, в усьому цивілізованому світі це називається корупцією та лобізмом. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Яку будуть наслідки від ухвалення цього законопроекту? Видання "Коментарі" з такими питаннями звернулося до експертів.

Доплати посадовцям за міжнародні проєкти

Даний законопроект – це фактично державна зрада

Голова профспілки Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець зазначив, що, якщо говорити про даний законопроект, то він, звісно, підтримує вислови його критиків щодо того, що фактично це легалізація тих порушень, які на сьогоднішній день і так відбуваються.

"Ми бачимо вже наодноразово заяви керівників уряду, які почали заявлятися ще за часів Шмигаля. Він вже тоді разом з Федоровим повідомляв, що державний сектор фактично повністю фінансується за рахунок міжнародної технічної допомоги і всі державні установи фінансуються звідти ж, а всі гроші, які отримують з податків, направляються на Збройні сили України. Тобто на сьогодні це і так є вже насправді реальністю", – прокоментував адвокат.

Що стосується безпосередньо самого законопроекту, то Ростислав Кравець вважає, що ним намагаються легалізувати оці порушення і фактично втручання іноземців, міжнародних інституцій, різних грантових фондів, які невідомо з якою метою в принципі існують.

"Тому що декларувати можна одні цілі, а насправді займатися зовсім іншими справами, що, до речі, ми вже бачимо. Тому це втручання в державне управління і фактична купівля державних службовців іноземними структурами. На сьогоднішній день, знову ж таки, на жаль, в Україні відсутні закони про лобізм, які існують в усіх розвинутих країнах, також відсутні закони про так званих іноземних агентів, які існують в США, Японії, Франції, Німеччині, які досить ретельно захищають власні інтереси цих країн від іноземного втручання. Наразі ж цим законом фактично буде легалізовано це втручання, як до цього було легалізовано виведення з-під будь-якого контролю так званих псевдогромадських організацій, які ними фінансуються, які втручаються фактично в ті ж обрання органів влади, в конкурсні комісії і так далі. Тому вважаю, що на сьогодні насправді цей закон, якщо без перебільшення сказати, це фактично державна зрада", – зазначив експерт.

Ростислав Кравець наголошує, що парламент не мав би допустити прийняття такого законопроекту, якщо це дійсно український парламент, а не ті особи, які намагаються отримувати гроші від іноземців за виконання завдань, які перед ними будуть ставити іноземні держави.

Про корупцію і підкуп тут не йдеться

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко зазначив, що він би хотів почати свою оцінку з відповіді на головне запитання прямо: ні, з твердженням про "легалізацію корупції та лобізму" не можна погодитися. Воно ефектне, але побудоване на підміні понять. Щоб це показати, треба розкласти конструкцію закону на складові й подивитися, що в ній справді є, а чого немає.

"Перше – про що йдеться за змістом. Закон №10284, який Рада ухвалила 27 травня (за нього проголосували 234 депутати), запроваджує надбавку держслужбовцям і посадовцям місцевого самоврядування за додаткове навантаження, пов'язане з підготовкою заявок на гранти та реалізацією проєктів міжнародної технічної допомоги й транскордонного співробітництва. Розмір надбавки обмежено – не більше 50% середньої зарплати посадової особи. Виплачується вона з коштів самої міжнародної допомоги, грантів ЄС, урядів і муніципалітетів інших держав, окрім держави-агресора, що надходять до місцевих бюджетів. Це не "винагорода від іноземця в обмін на проєкт", а оплата конкретної додаткової роботи в межах легального бюджетного механізму", – зазначив Ігор Петренко.

Він продовжує, є ще другий момент, який розкриває, чому це не корупція у правовому сенсі.

"Корупція – це неправомірна вигода за дію чи бездіяльність у власних інтересах того, хто платить. Тут немає жодного з елементів складу: гроші йдуть не приватному вигодонабувачу в обмін на рішення, а працівникові за обсяг роботи; джерело – не анонімний "інвестор", а програми МТД із власними процедурами звітності; виплата проходить через бюджет, а не "в конверті". Те саме стосується закиду про лобізм: лобізм – це вплив на ухвалення рішень в інтересах замовника, а підготовка грантової заявки громади на ремонт школи чи водогону жодного "замовника-бенефіціара" не має. Порівняння "в усьому цивілізованому світі це корупція" якраз неточне навпаки: у країнах ЄС оплата проєктних менеджерів і грант-менеджерів за рахунок самих проєктів (technical assistance budget lines) – стандартна, рутинна практика. Третє – і тут я буду чесним щодо ризиків, бо об'єктивність вимагає не лише захищати закон. Реальна проблема цього механізму не в корупції за визначенням, а в адмініструванні. Ключові запитання, від яких залежить усе: хто і за якими критеріями визначає розмір надбавки конкретній особі; як уникнути ситуації, коли надбавку "малюють" за фіктивне навантаження; чи буде прозорий публічний облік, хто скільки отримав і за який проєкт. Якщо ці запобіжники пропишуть у підзаконних актах слабко – простір для зловживань справді з'явиться, але це проблема якості імплементації, а не корупційна природа самої норми. Закон набирає чинності через три місяці після опублікування – цей час і треба використати для нормальних правил гри", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, є ще й четверта складова – навіщо це взагалі потрібно. Проблема, яку закон вирішує, цілком реальна: громади хронічно недоосвоюють доступні їм європейські гроші, бо в штаті немає людей, які вміють писати заявки англійською й вести проєктний менеджмент за стандартами донорів. Кваліфікований грант-менеджер на ринку коштує дорожче за ставку посадовця, тож такі люди йдуть у приватний сектор або міжнародні організації. Надбавка – інструмент, щоб утримати й залучити цих фахівців у державний і муніципальний сектор. Для країни, яка входить у фазу масштабного відновлення значною мірою на зовнішні кошти, спроможність освоювати ці кошти – питання не комфорту, а виживання економіки.

"Що з цього випливає для України – конкретно. Перше: ефект закону цілком може бути позитивним, але він на 90% залежить від підзаконної бази. До набрання чинності уряд має ухвалити порядок нарахування надбавки з трьома обов'язковими елементами – об'єктивні критерії навантаження, прив'язка до реального результату проєкту, публічний реєстр виплат. Без цього хороша за задумом норма перетвориться на те, у чому її вже звинувачують критики. Друге: громадянському суспільству й журналістам варто не "ховати" тему під ярлик "корупція ще до запуску", а взяти механізм під предметний моніторинг після старту – відстежувати співвідношення "сума надбавок чи обсяг реально залучених грантів" по конкретних громадах. Саме цей показник, а не ідеологічні етикетки, покаже, працює закон на освоєння допомоги чи на роздування фонду оплати праці. І це той рідкісний випадок, коли запобігти зловживанням можна не забороною інструмента, а якісним контролем за його застосуванням", – констатував експерт.

