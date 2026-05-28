Гранты или скрытый подкуп: новый закон о международной помощи вызвал спор

Верховная Рада приняла закон о стимулировании реализации проектов международной помощи. Речь идет о законопроекте № 10284 о внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества. Критики законопроекта уже заявили, что фактически этим законом разрешили иностранным государствам, международным организациям и инвесторам выплачивать украинским должностным лицам доплаты в обмен на осуществление отдельных проектов. Мол, во всем цивилизованном мире это называется коррупцией и лоббизмом. Соглашаетесь ли вы с таким утверждением? Какие будут последствия принятия этого законопроекта? Издание "Комментарии" с такими вопросами обратилось к экспертам.

Доплаты должностным лицам за международные проекты

Данный законопроект – это фактически государственная измена

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что, если говорить о данном законопроекте, то он, конечно, поддерживает высказывания его критиков относительно того, что фактически это легализация тех нарушений, которые на сегодняшний день и так происходят.

"Мы видим уже раз заявления руководителей правительства, которые начали заявляться еще во времена Шмыгаля. Он уже тогда вместе с Федоровым сообщал, что государственный сектор фактически полностью финансируется за счет международной технической помощи и все государственные учреждения финансируются оттуда, а все деньги, получаемые из налогов, направляются на Вооруженные силы Украины. То есть на сегодня это и так уже реальность", – прокомментировал адвокат.

Что касается непосредственно самого законопроекта, то Ростислав Кравец считает, что им пытаются легализовать эти нарушения и фактически вмешательство иностранцев, международных институций, различных грантовых фондов, неизвестно с какой целью в принципе существуют.

"Потому что декларировать можно одни цели, а действительно заниматься совсем другими делами, что, кстати, мы уже видим. Поэтому это вмешательство в государственное управление и фактическая покупка государственных служащих иностранными структурами. На сегодняшний день, опять же, к сожалению, в Украине отсутствуют законы о лоббизме, существующие во всех развитых странах, также отсутствуют законы о так называемых иностранных агентах, существующих в США, Японии, Франции, Германии, достаточно тщательно защищающие собственные интересы этих стран от иностранного вмешательства. Пока же этим законом фактически будет легализовано это вмешательство, как до этого был легализован вывод из-под любого контроля так называемых псевдообщественных организаций, которые ими финансируются, вмешиваются фактически в те же избрания органов власти, в конкурсные комиссии и так далее. Поэтому считаю, что сегодня на самом деле этот закон, если без преувеличения сказать, это фактически государственная измена", – отметил эксперт.

Ростислав Кравец отмечает, что парламент не должен допустить принятия такого законопроекта, если это действительно украинский парламент, а не те лица, которые пытаются получать деньги от иностранцев за выполнение задач, которые перед ними будут ставить иностранные государства.

О коррупции и подкупе здесь речь не идет

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что он хотел бы начать свою оценку с ответа на главный вопрос прямо: нет, с утверждением о "легализации коррупции и лоббизма" нельзя согласиться. Оно эффектно, но построено на замене понятий. Чтобы это показать, нужно разложить конструкцию закона на составляющие и посмотреть, что в ней действительно есть, а чего нет.

"Первое – о чем идет речь по содержанию. Закон №10284, принятый Радой 27 мая (за него проголосовали 234 депутата), вводит надбавку госслужащим и должностным лицам местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с подготовкой заявок на гранты и реализацией проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества. Размер надбавки ограничен – не более 50% средней зарплаты должностного лица. Выплачивается она из средств самой международной помощи, грантов ЕС, правительств и муниципалитетов других государств, кроме государства-агрессора, поступающих в местные бюджеты. Это не "вознаграждение от иностранца в обмен на проект", а оплата конкретной дополнительной работы в рамках легального бюджетного механизма", – отметил Игорь Петренко.

Он продолжает, есть еще второй момент, раскрывающий, почему это не коррупция в правовом смысле.

"Коррупция – это неправомерная выгода за действие или бездействие в собственных интересах платящего. Здесь нет ни одного из элементов состава: деньги идут не частному выгодоприобретателю в обмен на решения, а работнику за объем работы; источник – не анонимный "инвестор", а программы МТД с процедурами отчетности; выплата проходит через бюджет, а не "в конверте". То же касается упрека о лоббизме: лоббизм – это влияние на принятие решений в интересах заказчика, а подготовка грантовой заявки общины на ремонт школы или водопровода ни одного "заказчика-бенефициара" не имеет. Сравнение "во всем цивилизованном мире это коррупция" как раз неточно наоборот: в странах ЕС оплата проектных менеджеров и грант-менеджеров за счет самих проектов (technical assistance budget lines) – стандартная, рутинная практика. Третье – и здесь я буду честен в отношении рисков, потому что объективность требует не только защищать закон. Реальная проблема этого механизма не в коррупции по определению, а в администрировании. Ключевые вопросы, от которых зависят все: кто и по каким критериям определяет размер надбавки конкретному лицу; как избежать ситуации, когда прибавку "рисуют" за фиктивную нагрузку; будет ли прозрачный публичный учет, кто сколько получил и за какой проект. Если эти предохранители пропишут в подзаконных актах слабо – пространство злоупотреблений действительно появится, но это проблема качества имплементации, а не коррупционная природа самой нормы. Закон вступает в силу через три месяца после опубликования – это время и нужно использовать для нормальных правил игры", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, есть еще четвертая составляющая – зачем это вообще нужно. Проблема, которую закон решает, вполне реальна: общины хронически недоосваивают доступные им европейские деньги, потому что в штате нет людей, умеющих писать заявки на английском языке и вести проектный менеджмент по стандартам доноров. Квалифицированный грант-менеджер на рынке стоит дороже ставки чиновника, поэтому такие люди идут в частный сектор или международные организации. Прибавка – инструмент, чтобы удержать и привлечь этих специалистов в государственный и муниципальный сектор. Для страны, которая входит в фазу масштабного обновления в значительной степени на внешние средства, способность осваивать эти средства – вопрос не комфорта, а выживания экономики.

"Что из этого следует для Украины – конкретно. Первое: эффект закона вполне может быть положительным, но на 90% он зависит от подзаконной базы. До вступления правительства в силу должно принять порядок начисления надбавки с тремя обязательными элементами – объективные критерии нагрузки, привязка к реальному результату проекта, публичный реестр выплат. Без этого хорошая по замыслу норма превратится в то, в чем ее уже обвиняют критики. Второе: гражданскому обществу и журналистам следует не "прятать" тему под ярлык "коррупция еще до запуска", а взять механизм под предметный мониторинг после старта – отслеживать соотношение "сумма надбавок или объем реально привлеченных грантов" по конкретным общинам. Именно этот показатель, а не идеологические этикетки, покажет, работает ли закон на освоение помощи или на раздувание фонда оплаты труда. И это тот редкий случай, когда предотвратить злоупотребления можно не запретом инструмента, а качественным контролем за его применением", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — вместо пяти выплат – одна: Верховная Рада одобрила реформу базовой социальной помощи.



