Графу «національність» можуть повернути у паспорти: для чого це потрібно

На порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували електронну петицію з ініціативою відновити графу "національність" у ключових документах громадян. Автор звернення пропонує повернути відображення етнічного походження як у паперових бланках, так і у цифрових відповідниках.

Зокрема, пропозиція стосується свідоцтв про народження та внутрішніх паспортів, незалежно від їхнього формату — чи то традиційна книжечка, чи то сучасна ID-картка з додатковим текстовим полем або електронним тегом, а також відображення у застосунку "Дія".

Автор офіційного звернення №41/009939-26еп Богдан Вольський адресував цю пропозицію очільнику уряду, міністрам, а також керівництву та депутатам Верховної Ради.

"Ми, громадяни України, які підписали цю петицію, звертаємося до Вас із проханням розглянути питання щодо відновлення графи "національність" (етнічне походження) у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство", — зазначається у тексті петиції.

Ініціатор переконливо обґрунтовує необхідність таких нововведень сучасними реаліями. Він наголошує, що в умовах теперішніх геополітичних загроз та захисту суверенітету чітке застереження своєї ідентичності зміцнює національну безпеку, історичну пам'ять і культурне надбання.

"Відсутність офіційного фіксування національності ускладнює реалізацію права громадян на національну самоідентифікацію", — акцентує Богдан Вольський.

Окремим аргументом у документі виступає світова практика та розв'язання юридичних неузгодженостей, з якими стикаються українці під час перебування за кордоном. Відсутність таких даних у сучасних бланках створює проблеми в архівах, консульствах чи під час верифікації коріння.

"Багато громадян України стикаються з юридичними труднощами за кордоном (наприклад, під час підтвердження свого етнічного походження, оформлення документів у консульських установах або дослідження родоводу в державних архівах)", — зауважує ініціатор, додаючи, що у багатьох державах подібні інструменти успішно діють.

Водночас у зверненні чітко підкреслюють, що жодного примусу чи дискримінації ініціатива не передбачає. Фіксація даних має відбуватися без будь-якого тиску з боку державних органів.

"Ми пропонуємо, щоб внесення відомостей про національність відбувалося виключно за добровільним бажанням громадянина", — резюмує автор петиції та підсумовує, що цей крок лише посилить повагу до кожного мешканця і зміцнить державу.

Пропозиція з'явилася на урядовому сайті у середу, 20 травня. Станом на 18:50 понеділка, 25 травня, ініціатива набрала лише 94 голоса із 25 тисяч необхідних для обов'язкового розгляду. Бажаючі підтримати звернення мають у запасі ще 87 днів до завершення голосування.

