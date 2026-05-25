Графу «национальность» могут вернуть в паспорта: зачем это нужно

На портале Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с инициативой восстановить графу "национальность" в ключевых документах граждан. Автор обращения предлагает вернуть отображение этнического происхождения как в бумажных бланках, так и цифровых соответствиях.

В частности, предложение касается свидетельств о рождении и внутренних паспортов, независимо от их формата — будь то традиционная книжечка или современная ID-карта с дополнительным текстовым полем или электронным тегом, а также отображение в приложении "Действие".

Автор официального обращения №41/009939-26эп Богдан Вольский адресовал это предложение главе правительства, министрам, а также руководству и депутатам Верховной Рады.

"Мы, граждане Украины, подписавшие эту петицию, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении графы "национальность" (этническое происхождение) в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство", — отмечается в тексте петиции.

Инициатор убедительно обосновывает необходимость таких новшеств современными реалиями. Он отмечает, что в условиях нынешних геополитических угроз и защиты суверенитета четкая оговорка своей идентичности укрепляет национальную безопасность, историческую память и культурное достояние.

"Отсутствие официальной фиксации национальности усложняет реализацию права граждан на национальную самоидентификацию", — акцентирует Богдан Вольский.

Отдельным аргументом в документе выступает мировая практика и решение юридических неувязок, с которыми сталкиваются украинцы во время пребывания за границей. Отсутствие таких данных в современных бланках создает проблемы в архивах, консульствах или верификации корней.

"Многие граждане Украины сталкиваются с юридическими трудностями за рубежом (например, при подтверждении своего этнического происхождения, оформлении документов в консульских учреждениях или исследовании родословной в государственных архивах)", — отмечает инициатор, добавляя, что во многих государствах подобные инструменты успешно действуют.

В то же время в обращении четко подчеркивают, что никакого принуждения или дискриминации инициатива не предусматривает. Фиксация данных должна производиться без какого-либо давления со стороны государственных органов.

"Мы предлагаем, чтобы внесение сведений о национальности происходило исключительно по добровольному желанию гражданина", — резюмирует автор петиции и заключает, что этот шаг лишь усилит уважение каждого жителя и укрепит государство.

Предложение появилось на правительственном сайте в среду, 20 мая. По состоянию на 18:50 понедельника, 25 мая, инициатива набрала только 94 голоса из 25 тысяч необходимых для обязательного рассмотрения. Желающие поддержать обращение должны в запасе еще 87 дней до завершения голосования.

