Графіки відключень світла стануть ще жорсткішими: у чому причина

Південноукраїнська та Хмельницька АЕС повернулися до повноцінної роботи та знову генерують максимальну кількість електроенергії після вимушеного зниження потужності внаслідок російської атаки, повідомило Міністерство енергетики. Чому АЕС виходять на повну потужність, але графіки відключень залишаться жорсткими? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Вимкнення світла. Фото: з відкритих джерел

У складних регіонах – таких як Дніпропетровщина, Київ – обсяг обмежень може сягати 1,5-3 черги

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко визнав, що зараз не на повну силу працює лише Рівненська АЕС. Проте українцям не варто очікувати на суттєве поліпшення ситуації зі світлом найближчим часом.

Експерт зазначає, що більше світла подаватиме хіба що на вихідних і за відсутності нових обстрілів енергосистеми.

"Сьогодні навряд чи буде якесь суттєве виправлення (графіків відключень світла – ред.), але у вихідні можна розраховувати. Тут буде збіг відновлення роботи підстанцій та традиційне для вихідних зниження споживання електроенергії", — зазначив експерт.

Він додав, що у разі відсутності нових атак на енергооб'єкти наступного тижня можна розраховувати на скорочення обсягу відключень світла в середньому до 1,5-2,5 черг споживачів з нинішніх 2,5-4 черг.

"У складних регіонах – таких як Дніпропетровщина, Київ – обсяг обмежень може сягати 1,5-3 черги", — підсумував Омельченко.

Українцям не варто очікувати суттєвого покращення ситуації зі світлом

Фахівець із держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев каже, що після останньої російської атаки на українську енергосистему графіки відключень світла в Україні стали значно жорсткішими, що помітили жителі майже всіх регіонів. Зокрема, у Києві, 20 листопада, на півгодини з 13:30 до 14:00 вимикали світло у всіх споживачів, через що столиця поринула у темряву. Такі жорсткі обмеження пов'язані з пошкодженням ліній електропередач, які передають електрику з Рівненської АЕС до столиці.

"Чому сталося для Києва? Було пошкоджено лінії електропередач, які передають електроенергію від Рівненської АЕС", — зазначив експерт.

Геннадій Рябцев також пояснив, чому напередодні у столиці та області, а також в Одеській та Дніпропетровській областях увечері майже щогодини оновлювали графіки відключень електроенергії.

"Були застосовані резервні лінії живлення. А лінії не справлялися зі зростанням споживання. І тому потрібно було на ходу переконфігурувати систему для того, щоб лінії впоралися з навантаженнями. Тому й змінювалися графіки. Підбирався найкращий із можливих режимів передачі електричної енергії", — зазначив експерт.

Жорсткі обмеження на Дніпропетровщині, у свою чергу, пов'язані із пошкодженням "усіх електростанцій на Лівому березі Дніпра", пояснив Рябцев.

"Дніпровська агломерація є найбільшим споживачем електричної енергії в Україні. Вона споживає в рази більше електроенергії, ніж Київ і область. Тому там брак електрики відчувається найбільше порівняно з регіонами, які відносно далеко від фронту", — зазначив експерт.

При цьому експерт зазначив, що значно складніша ситуація зі світлом у містах, які ближчі до лінії фронту.

"Я не порівнюю тут, наприклад, із Харковом. Це велике місто, яке знаходиться в безпосередній близькості від Російської Федерації. Його обстрілюють щодня і прилітає, зокрема, і по об'єктах енергетики", – зазначив Геннадій Рябцев.

Експерт додав, що залишається складна ситуація з електропостачанням у Чернігові та Кременчуці.

Втім, порівнюючи загальну ситуацію в енергосистемі із ситуацією 2022-2023 років, Геннадій Рябцев зазначив, що попри жорсткі графіки поки що немає ризику втрати керованості енергосистеми.

