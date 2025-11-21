Графіки відключень світла стануть ще жорсткішими: у чому причина

Рубрики
Кравцев Сергей
Південноукраїнська та Хмельницька АЕС повернулися до повноцінної роботи та знову генерують максимальну кількість електроенергії після вимушеного зниження потужності внаслідок російської атаки, повідомило Міністерство енергетики. Чому АЕС виходять на повну потужність, але графіки відключень залишаться жорсткими? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Вимкнення світла. Фото: з відкритих джерел
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко визнав, що зараз не на повну силу працює лише Рівненська АЕС. Проте українцям не варто очікувати на суттєве поліпшення ситуації зі світлом найближчим часом.
Експерт зазначає, що більше світла подаватиме хіба що на вихідних і за відсутності нових обстрілів енергосистеми.
Він додав, що у разі відсутності нових атак на енергооб'єкти наступного тижня можна розраховувати на скорочення обсягу відключень світла в середньому до 1,5-2,5 черг споживачів з нинішніх 2,5-4 черг.
Фахівець із держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев каже, що після останньої російської атаки на українську енергосистему графіки відключень світла в Україні стали значно жорсткішими, що помітили жителі майже всіх регіонів. Зокрема, у Києві, 20 листопада, на півгодини з 13:30 до 14:00 вимикали світло у всіх споживачів, через що столиця поринула у темряву. Такі жорсткі обмеження пов'язані з пошкодженням ліній електропередач, які передають електрику з Рівненської АЕС до столиці.
Геннадій Рябцев також пояснив, чому напередодні у столиці та області, а також в Одеській та Дніпропетровській областях увечері майже щогодини оновлювали графіки відключень електроенергії.
Жорсткі обмеження на Дніпропетровщині, у свою чергу, пов'язані із пошкодженням "усіх електростанцій на Лівому березі Дніпра", пояснив Рябцев.
При цьому експерт зазначив, що значно складніша ситуація зі світлом у містах, які ближчі до лінії фронту.
Експерт додав, що залишається складна ситуація з електропостачанням у Чернігові та Кременчуці.
Втім, порівнюючи загальну ситуацію в енергосистемі із ситуацією 2022-2023 років, Геннадій Рябцев зазначив, що попри жорсткі графіки поки що немає ризику втрати керованості енергосистеми.
