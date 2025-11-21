Графики отключений света станут еще жестче: в чем причина

Южноукраинская и Хмельницкая АЭС вернулись к полноценной работе и снова генерируют максимальное количество электроэнергии после вынужденного снижения мощности в результате российской атаки, сообщило Министерство энергетики. Почему АЭС выходят на полную мощность, но графики отключений останутся жесткими? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

В сложных регионах – таких как Днепропетровщина, Киев – объем ограничений может достигать 1,5-3 очереди

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко признал, что сейчас не в полную силу работает только Ровенская АЭС. Однако украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации со светом в ближайшее время.

Эксперт отмечает, что больше света будет подавать разве что на выходных и то при отсутствии новых обстрелов энергосистемы.

"Сегодня вряд ли будет какое-то существенное исправление (графиков отключений света – ред.), но на выходных можно рассчитывать. Здесь будет совпадение восстановления работы подстанций и традиционное для выходных снижение потребления электроэнергии", — отметил эксперт.

Он добавил, что, в случае отсутствия новых атак на энергообъекты, на следующей неделе можно рассчитывать на сокращение объема отключений света в среднем до 1,5-2,5 очередей потребителей с нынешних 2,5-4 очередей.

"В сложных регионах – таких как Днепропетровщина, Киев – объем ограничений может достигать 1,5-3 очереди", — подытожил Омельченко.

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев говорит, что после последней российской атаки на украинскую энергосистему графики отключений света в Украине стали значительно жестче, что заметили жители почти всех регионов. В частности, в Киеве, 20 ноября, на полчаса с 13:30 до 14:00 выключали свет у всех потребителей, из-за чего столица погрузилась в темноту. Такие жесткие ограничения связаны с повреждением линий электропередач, передающих электричество с Ровенской АЭС в столицу.

"Почему произошло для Киева? Были повреждены линии электропередач, которые передают электроэнергию от Ровенской АЭС", — отметил эксперт.

Геннадий Рябцев также объяснил, почему накануне в столице и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях вечером чуть ли не каждый час обновляли графики отключений электроэнергии.

"Были применены резервные линии питания. А линии не справлялись с ростом потребления. И поэтому нужно было на ходу переконфигурировать систему для того, чтобы линии справились с нагрузками. Поэтому и менялись графики. Подбирался лучший из возможных режимов передачи электрической энергии", — отметил эксперт.

Жесткие ограничения на Днепропетровщине, в свою очередь, связаны с повреждением "всех электростанций на Левом берегу Днепра", пояснил Рябцев.

"Днепровская агломерация является крупнейшим потребителем электрической энергии в Украине. Она потребляет в разы больше электроэнергии чем Киев и область. Поэтому там нехватка электричества ощущается больше всего по сравнению с регионами, которые относительно далеко от фронта", — отметил эксперт.

При этом эксперт отметил, что значительно сложнее ситуация со светом в городах, которые ближе к линии фронта.

"Я не сравниваю здесь, например, с Харьковом. Это большой город, который находится в непосредственной близости от Российской Федерации. Его обстреливают каждый день и прилетает, в частности, и по объектам энергетики", – отметил Геннадий Рябцев.

Эксперт добавил, что остается сложная ситуация с электроснабжением в Чернигове и Кременчуге.

Впрочем, сравнивая общую ситуацию в энергосистеме с ситуацией 2022-2023 годов, Геннадий Рябцев отметил, что несмотря на жесткие графики пока нет риска потери управляемости энергосистемы.

