Графики отключений света станут еще жестче: в чем причина

Кравцев Сергей
Южноукраинская и Хмельницкая АЭС вернулись к полноценной работе и снова генерируют максимальное количество электроэнергии после вынужденного снижения мощности в результате российской атаки, сообщило Министерство энергетики. Почему АЭС выходят на полную мощность, но графики отключений останутся жесткими? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко признал, что сейчас не в полную силу работает только Ровенская АЭС. Однако украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации со светом в ближайшее время.
Эксперт отмечает, что больше света будет подавать разве что на выходных и то при отсутствии новых обстрелов энергосистемы.
Он добавил, что, в случае отсутствия новых атак на энергообъекты, на следующей неделе можно рассчитывать на сокращение объема отключений света в среднем до 1,5-2,5 очередей потребителей с нынешних 2,5-4 очередей.
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев говорит, что после последней российской атаки на украинскую энергосистему графики отключений света в Украине стали значительно жестче, что заметили жители почти всех регионов. В частности, в Киеве, 20 ноября, на полчаса с 13:30 до 14:00 выключали свет у всех потребителей, из-за чего столица погрузилась в темноту. Такие жесткие ограничения связаны с повреждением линий электропередач, передающих электричество с Ровенской АЭС в столицу.
Геннадий Рябцев также объяснил, почему накануне в столице и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях вечером чуть ли не каждый час обновляли графики отключений электроэнергии.
Жесткие ограничения на Днепропетровщине, в свою очередь, связаны с повреждением "всех электростанций на Левом берегу Днепра", пояснил Рябцев.
При этом эксперт отметил, что значительно сложнее ситуация со светом в городах, которые ближе к линии фронта.
Эксперт добавил, что остается сложная ситуация с электроснабжением в Чернигове и Кременчуге.
Впрочем, сравнивая общую ситуацию в энергосистеме с ситуацией 2022-2023 годов, Геннадий Рябцев отметил, что несмотря на жесткие графики пока нет риска потери управляемости энергосистемы.
