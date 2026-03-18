Готуйтеся до запитань про заробітки: в Україні стартувало добровільне обстеження домогосподарств

Державна служба статистики України розпочала масштабне дослідження умов життя громадян, яке триватиме з березня по червень. Як повідомляє видання "Telegraf", цей процес організовано за європейськими методиками, аби держава мала реальне уявлення про соціально-економічне становище сімей.

У межах дослідження співробітники відомства здійснюватимуть вибіркові візити до українців. "Запитань буде багато: від базових (вік, сімейний стан) до детальних (робота, здоров’я, заробіток)", — зазначається в описі ініціативи. Основна мета таких інтерв'ю — зрозуміти реальний рівень доходів та потреби населення для ефективного планування соціальних виплат.

Організатори наголошують на двох ключових правилах: "участь добровільна, дані — конфіденційні". Ніхто не змушуватиме громадян відповідати на запитання проти їхньої волі, а отримані відомості використовуватимуться виключно у знеособленому вигляді для статистичного аналізу.

Такі опитування є критично важливими для країни, оскільки вони дозволяють уряду чітко бачити, "кому потрібна соціальна допомога і як планувати виплати" у майбутніх бюджетних періодах.

