Реформа підтримки ВПО: Рада готує нові правила щодо житла, пенсій та електронного обліку

Профільний комітет Верховної Ради надав рекомендацію до ухвалення законопроєкту №12301, який докорінно змінює систему державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ключова новація документа полягає в тому, що "ВПО офіційно визнаватимуть жителями тих громад, де вони стали на облік", що має спростити їхню інтеграцію на новому місці.

Законопроєкт впроваджує кілька стратегічних змін:

Цифровізація послуг: Створюється спеціальний "Електронний кабінет ВПО", який дозволить автоматизувати аналіз потреб переселенців та оцінювати рівень їхньої адаптації.

Житлове питання: Для найбільш вразливих груп населення запроваджується можливість "безстрокового житла". Це означає скасування часових лімітів на безкоштовне перебування у тимчасових помешканнях до завершення воєнного стану.

Соціальна справедливість: Проєкт закону встановлює жорстку заборону на будь-які дискримінаційні "додаткові перевірки чи вимоги для отримання пенсій", які б відрізнялися від загальнодержавних стандартів.

Унормування побуту: Документ чітко визначає юридичний статус гуртожитків, готелів та модульних містечок, що використовуються для розселення.

Передбачається, що нові правила почнуть діяти через три місяці після того, як закон пройде всі етапи підписання та буде офіційно оприлюднений. "Нова система підтримки ВПО: житло, пенсії та електронний кабінет" має на меті створити стабільніші умови для життя мільйонів українців, що втратили домівки.

