Реформа поддержки ВПЛ: Рада готовит новые правила по жилью, пенсиям и электронному учету
Реформа поддержки ВПЛ: Рада готовит новые правила по жилью, пенсиям и электронному учету

Законопроект №12301: переселенцев признают полноправными жителями общин и отменят ограничения на жилье

17 марта 2026, 21:45
Недилько Ксения

Профильный комитет Верховной Рады предоставил рекомендацию к принятию законопроекта №12301, коренным образом меняющего систему государственной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Ключевое новшество документа заключается в том, что "ВПЛ будут официально признавать жителями тех общин, где они стали на учет", что должно упростить их интеграцию на новом месте.

Переселенцы

Законопроект вводит несколько стратегических изменений:

Цифровизация услуг Создается специальный "Электронный кабинет ВПЛ", который позволит автоматизировать анализ потребностей переселенцев и оценивать уровень их адаптации.

Жилищный вопрос: Для наиболее уязвимых групп населения вводится возможность бессрочного жилья. Это означает отмену временных лимитов на бесплатное пребывание во временных помещениях до завершения военного положения.

Социальная справедливость: Проект закона устанавливает жесткий запрет на любые дискриминационные "дополнительные проверки или требования для получения пенсий", отличающиеся от общегосударственных стандартов.

Документ четко определяет юридический статус общежитий, гостиниц и модульных городков, используемых для расселения.

Предполагается, что новые правила начнут действовать через три месяца после того, как закон пройдет все этапы подписания и будет официально обнародован. "Новая система поддержки ВПЛ: жилье, пенсии и электронный кабинет" направлена на создание более стабильных условий для жизни миллионов украинцев, потерявших дома.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава украинского правительства Юлия Свириденко по результатам консультаций с Президентом объявила о запуске масштабного социального пакета. Программа направлена на поддержание наиболее уязвимых слоев населения и стимулирование потребительского спроса через механизмы кэшбека.



