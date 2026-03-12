Нова грошова допомога для українців: усі деталі отримання 1500 гривень

Глава українського уряду Юлія Свириденко за результатами консультацій із Президентом оголосила про запуск масштабного соціального пакету. Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення та стимулювання споживчого попиту через механізми кешбеку.

Юлія Свириденко

Першим етапом стане надання одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. Виплати охоплять майже 13 мільйонів осіб, серед яких пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини та внутрішньо переміщені особи. "Кошти надійдуть одноразово у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати", — підкреслила Прем’єр-міністр. Гроші будуть перераховані автоматично на банківські картки або через відділення "Укрпошти".

Другим напрямком ініціативи став кешбек на купівлю пального, який діятиме на всіх АЗС, що приєдналися до програми. Власники авто зможуть отримати повернення коштів у таких обсягах:

15% — на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автомобільний газ.

За словами Свириденко, програма лояльності на пальне працюватиме до 1 травня. "Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян", — зазначила прем'єрка. Уряд розраховує, що ці кроки допоможуть українцям легше пройти весняний період та знизять фінансове навантаження на сімейні бюджети.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки на тлі стрімкого здорожчання пального. За словами очільника України, програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку. Це, за його словами, дозволить компенсувати частину витрат на пальне. Портал “Коментарі” повідомляє, чому в Раді нове рішення Зеленського викликало хвилю критики.