Новая денежная помощь для украинцев: все детали получения 1500 гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая денежная помощь для украинцев: все детали получения 1500 гривен

Пакет помощи от Премьер-министра: Юлия Свириденко анонсировала выплаты для 13 млн украинцев и кэшбек на горючее

12 марта 2026, 23:54
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава украинского правительства Юлия Свириденко по результатам консультаций с Президентом объявила о запуске масштабного социального пакета. Программа направлена на поддержание наиболее уязвимых слоев населения и стимулирование потребительского спроса через механизмы кэшбека.

Новая денежная помощь для украинцев: все детали получения 1500 гривен

Юлия Свириденко

Первым этапом станет предоставление единовременного денежного пособия в размере 1500 гривен. Выплаты охватят около 13 миллионов человек, среди которых пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи и внутренне перемещенные лица. "Средства поступят единовременно в апреле уже имеющимися механизмами, которыми люди получают социальные выплаты", — подчеркнула Премьер-министр. Деньги будут перечислены автоматически на банковские карты или через отделение "Укрпочты".

Вторым направлением инициативы стал кэшбек на покупку горючего, который будет действовать на всех присоединившихся к программе АЗС. Владельцы авто смогут получить возврат средств в следующих объемах:

15% — на дизельное топливо;

10% — на бензин;

5% — на автомобильный газ.

По словам Свириденко, программа лояльности на горючее будет работать до 1 мая. "Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 млн граждан", — отметила премьер. Правительство рассчитывает, что эти шаги помогут украинцам легче пройти весенний период и снизят финансовую нагрузку на семейные бюджеты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки на фоне стремительного удорожания горючего. По словам главы Украины, программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбека. Это, по его словам, позволит компенсировать часть расходов на горючее. Портал "Комментарии" сообщает, почему в Раде новое решение Зеленского вызвало волну критики.



