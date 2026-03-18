Готовьтесь к вопросам о заработках: в Украине стартовало добровольное обследование домохозяйств

Государственная служба статистики Украины приступила к масштабному исследованию условий жизни граждан, которое продлится с марта по июнь. Как сообщает издание "Telegraf", этот процесс организован по европейским методикам, чтобы государство имело реальное представление о социально-экономическом положении семей.

В рамках исследования сотрудники ведомства будут проводить выборочные визиты к украинцам. "Вопросов будет много: от базовых (возраст, семейное положение) до подробных (работа, здоровье, заработок)", — отмечается в описании инициативы. Основная цель таких интервью – понять реальный уровень доходов и потребности населения для эффективного планирования социальных выплат.

Организаторы отмечают два ключевых правила: "участие добровольное, данные — конфиденциальные". Никто не заставит граждан отвечать на вопросы против их воли, а полученные сведения будут использоваться исключительно в обезличенном виде для статистического анализа.

Такие опросы критически важны для страны, поскольку они позволяют правительству четко видеть, "кому нужна социальная помощь и как планировать выплаты" в будущих бюджетных периодах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что профильный комитет Верховной Рады предоставил рекомендацию к принятию законопроекта №12301, который коренным образом меняет систему государственной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Ключевое новшество документа заключается в том, что "ВПЛ будут официально признавать жителями тех громад, где они стали на учет", что должно упростить их интеграцию на новом месте.