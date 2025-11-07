Готуємось до саміту щодо миру в Україні: Орбан зробив інтригуючу заяву

Рубрики
Зустріч лідерів США та Росії у рамках Будапештського саміту щодо миру в Україні може відбутися будь-якого дня. Але для цього сторонам потрібно вирішити ще кілька запитань. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Magyar Nemzet заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
Глава угорського уряду зазначив, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміту бути найближчим часом. Після цього можлива домовленість щодо встановлення миру в Україні.
Варто зазначити, президент США Дональд Трамп вкотре повторив, що зупинив 8 воєн, а після війни проти України він вважає, що досягнуто "значного прогресу".
Американський лідер зазначив, що 3 місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він вкотре повторив, що це одна з восьми воєн, яку США зупинили за 8 місяців. Крім того, президент США сказав про "значний прогрес" у врегулюванні війни Росії проти України.
