logo_ukra

BTC/USD

101868

ETH/USD

3347.11

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Готуємось до саміту щодо миру в Україні: Орбан зробив інтригуючу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Готуємось до саміту щодо миру в Україні: Орбан зробив інтригуючу заяву

Орбан знову заговорив про саміт Трампа та Путіна щодо України

7 листопада 2025, 07:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зустріч лідерів США та Росії у рамках Будапештського саміту щодо миру в Україні може відбутися будь-якого дня. Але для цього сторонам потрібно вирішити ще кілька запитань. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Magyar Nemzet заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Готуємось до саміту щодо миру в Україні: Орбан зробив інтригуючу заяву

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Глава угорського уряду зазначив, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміту бути найближчим часом. Після цього можлива домовленість щодо встановлення миру в Україні.

"У переговорах між США та Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо їх буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню та встановлення миру", — сказав прем'єр Угорщини.

Варто зазначити, президент США Дональд Трамп вкотре повторив, що зупинив 8 воєн, а після війни проти України він вважає, що досягнуто "значного прогресу".

Американський лідер зазначив, що 3 місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він вкотре повторив, що це одна з восьми воєн, яку США зупинили за 8 місяців. Крім того, президент США сказав про "значний прогрес" у врегулюванні війни Росії проти України.

"Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, що ми досягли значного прогресу", – зазначив глава Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — низка членів адміністрації президента США Дональда Трампа постійно повторює, що Україна програє війну. Таким чином, вони хочуть виправдати припинення підтримки з боку Вашингтона. Ось тільки вони свідомо не враховують низку важливих фактів. Про це пише The Wall Street Journal.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини