Готовимся к саммиту по миру в Украине: Орбан сделал интригующее заявление

Встреча лидеров США и России в рамках Будапештского саммита по миру в Украине может состояться в любой день. Но для этого сторонам нужно решить еще несколько вопросов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства отметил, если ряд вопросов будут решены, тогда саммиту быть в ближайшем времени. После этого возможна договоренность об установлении мира в Украине.

"В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира", — сказал премьер Венгрии.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс".

Американский лидер отметил, что 3 месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он в очередной раз повторил, что это одна из восьми войн, которую США остановили за 8 месяцев. Кроме того, президент США сказал о "значительном прогрессе" в урегулировании войны России против Украины.

"Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, что мы достигли значительного прогресса", – отметил глава Белого дома.

