Готовимся к саммиту по миру в Украине: Орбан сделал интригующее заявление
НОВОСТИ

Готовимся к саммиту по миру в Украине: Орбан сделал интригующее заявление

Орбан снова заговорил о саммите Трампа и Путина по Украине

7 ноября 2025, 07:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Встреча лидеров США и России в рамках Будапештского саммита по миру в Украине может состояться в любой день. Но для этого сторонам нужно решить еще несколько вопросов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Готовимся к саммиту по миру в Украине: Орбан сделал интригующее заявление

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства отметил, если ряд вопросов будут решены, тогда саммиту быть в ближайшем времени. После этого возможна договоренность об установлении мира в Украине.

"В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира", — сказал премьер Венгрии.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс".

Американский лидер отметил, что 3 месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он в очередной раз повторил, что это одна из восьми войн, которую США остановили за 8 месяцев. Кроме того, президент США сказал о "значительном прогрессе" в урегулировании войны России против Украины. 

"Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, что мы достигли значительного прогресса", – отметил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Об этом пишет "The Wall Street Journal".




