Головний союзник США відмовив Україні у ППО: яку відповідь отримав Зеленський

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Кравцев Сергей
Південна Корея поки що не має наміру передавати Україні летальне озброєння чи системи протиповітряної оборони, незважаючи на звернення президента Володимира Зеленського. У Сеулі заявляють, що продовжать надавати Києву гуманітарну допомогу, а питання постачання зброї впирається у національне законодавство. Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на високопоставленого представника Міністерства закордонних справ Південної Кореї.
Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел
За словами дипломата, Сеул традиційно ухвалює рішення про передачу оборонних коштів іншим державам відповідно до внутрішніх правових норм. При цьому Південна Корея продовжуватиме підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та освіті.
Позиція Сеула прозвучала на тлі закликів Зеленського розширити співпрацю у сфері оборони. Київ особливо зацікавлений у південнокорейських системах ППО, які могли б посилити захист українських міст та критичної інфраструктури.
Президент України раніше наголосив, що розуміє існуючі обмеження Південної Кореї, проте розраховує на продовження переговорів.
У Сеулі при цьому не підтвердили наявність конкретних дипломатичних домовленостей щодо можливої передачі озброєнь або повідомлення про додаткове розгортання північнокорейських військ у Росії.
Водночас південнокорейська сторона жорстко оцінює саму військову співпрацю Москви та Пхеньяну. За словами дипломата, воно безпосередньо загрожує безпеці Південної Кореї та порушує резолюції Ради Безпеки ООН.
Таким чином, Сеул опинився перед складним вибором: Південна Корея засуджує військову зв'язку Росії та КНДР, але поки що не готова відповідати на неї прямим постачанням зброї Україні.
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