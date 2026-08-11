Головний союзник США відмовив Україні у ППО: яку відповідь отримав Зеленський

Південна Корея поки що не має наміру передавати Україні летальне озброєння чи системи протиповітряної оборони, незважаючи на звернення президента Володимира Зеленського. У Сеулі заявляють, що продовжать надавати Києву гуманітарну допомогу, а питання постачання зброї впирається у національне законодавство. Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на високопоставленого представника Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, Сеул традиційно ухвалює рішення про передачу оборонних коштів іншим державам відповідно до внутрішніх правових норм. При цьому Південна Корея продовжуватиме підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та освіті.

Позиція Сеула прозвучала на тлі закликів Зеленського розширити співпрацю у сфері оборони. Київ особливо зацікавлений у південнокорейських системах ППО, які могли б посилити захист українських міст та критичної інфраструктури.

Президент України раніше наголосив, що розуміє існуючі обмеження Південної Кореї, проте розраховує на продовження переговорів.

"Це їхній вибір. Але ми хотіли б співпраці та розраховуємо на неї, наші дипломати ведуть переговори", — заявив Зеленський.

У Сеулі при цьому не підтвердили наявність конкретних дипломатичних домовленостей щодо можливої передачі озброєнь або повідомлення про додаткове розгортання північнокорейських військ у Росії.

Водночас південнокорейська сторона жорстко оцінює саму військову співпрацю Москви та Пхеньяну. За словами дипломата, воно безпосередньо загрожує безпеці Південної Кореї та порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

"Позиція нашого уряду полягає в тому, що ця співпраця має бути негайно припинена", — наголосив представник МЗС.

Таким чином, Сеул опинився перед складним вибором: Південна Корея засуджує військову зв'язку Росії та КНДР, але поки що не готова відповідати на неї прямим постачанням зброї Україні.

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