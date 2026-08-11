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Главный союзник США отказал Украине в ПВО: какой ответ получил Зеленский

На фоне сообщений о новом масштабном развертывании северокорейских войск в РФ Киев рассчитывает на военную помощь Сеула, однако там пока готовы говорить лишь о гуманитарной поддержке

11 августа 2026, 08:10
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Кравцев Сергей

Южная Корея пока не намерена передавать Украине летальное вооружение или системы противовоздушной обороны, несмотря на обращения президента Владимира Зеленского. В Сеуле заявляют, что продолжат оказывать Киеву гуманитарную помощь, а вопрос поставок оружия упирается в национальное законодательство. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства иностранных дел Южной Кореи.

Главный союзник США отказал Украине в ПВО: какой ответ получил Зеленский

Украина и Южная Корея. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, Сеул традиционно принимает решения о передаче оборонных средств другим государствам в соответствии с внутренними правовыми нормами. При этом Южная Корея продолжит поддерживать Украину в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании.

Позиция Сеула прозвучала на фоне призывов Зеленского расширить сотрудничество в сфере обороны. Киев особенно заинтересован в южнокорейских системах ПВО, которые могли бы усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры.

Президент Украины ранее отметил, что понимает существующие ограничения Южной Кореи, однако рассчитывает на продолжение переговоров. 

"Это их выбор. Но мы хотели бы сотрудничества и рассчитываем на него, наши дипломаты ведут переговоры", — заявил Зеленский.

В Сеуле при этом не подтвердили наличие конкретных дипломатических договоренностей по возможной передаче вооружений или сообщения о дополнительном развертывании северокорейских войск в России.

Вместе с тем южнокорейская сторона жестко оценивает само военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. По словам дипломата, оно непосредственно угрожает безопасности Южной Кореи и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

"Позиция нашего правительства заключается в том, что это сотрудничество должно быть немедленно прекращено", — подчеркнул представитель МИД.

Таким образом, Сеул оказался перед сложным выбором: Южная Корея осуждает военную связку России и КНДР, но пока не готова отвечать на нее прямыми поставками оружия Украине.

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Источник: https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/northkorea/20260810/seoul-cautious-on-ukraine-defense-request-amid-n-korean-troop-reports
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