Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив позицію щодо майбутнього месенджера Telegram в умовах воєнного стану. На думку очільника МВС, повна заборона платформи є технічно неможливою, проте держава має розглянути варіанти її регулювання.

Голова МВС про регулювання соцмереж: рішення щодо Telegram має приймати не лише СБУ, а й «українське суспільство»

Клименко наголосив, що відповідальність за таке рішення лежить не лише на силових структурах. На його переконання, відповісти на питання щодо долі месенджера мають не тільки МВС або СБУ, а й "українське суспільство".

Головною метою можливих змін міністр називає безпеку громадян та протидію ворожому впливу. "Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів. Мабуть, про це треба говорити", — заявив Ігор Клименко.

Дискусія щодо обмеження роботи Telegram активізувалася після резонансного теракту у Львові. Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук запропонувала обмежити роботу месенджера, оскільки було встановлено, що російські спецслужби завербували виконавців цього злочину саме через цю соцмережу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за останні два дні по Україні сталося щонайменше три терористичних акти спрямованих проти поліцейських. Так, вибухи сталися у Львові, де загинула 23-річна поліцейська, а поранення отримали 24 людини. Наступний підрив вчинили сьогодні у Миколаєві, а приблизно через годину підрив стався у Дніпрі. На місцях працюють всі профільні служби, причетні до терактів встановлюються.