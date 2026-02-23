logo

Главная Новости Общество события Глава МВД о регулировании соцсетей: решение по Telegram должно принимать не только СБУ, но и «украинское общество»
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МВД о регулировании соцсетей: решение по Telegram должно принимать не только СБУ, но и «украинское общество»

«Уменьшить количество преступлений»: Игорь Клименко предложил обсудить ограничение работы Telegram после теракта во Львове

23 февраля 2026, 22:03
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказал позицию по поводу будущего мессенджера Telegram в условиях военного положения. По мнению главы МВД, полный запрет платформы технически невозможен, однако государство должно рассмотреть варианты ее регулирования.

Клименко подчеркнул, что ответственность за такое решение лежит не только на силовых структурах. По его убеждению, ответить на вопрос о судьбе мессенджера должны не только МВД или СБУ, но и "украинское общество".

Главной целью возможных изменений министр называет безопасность и противодействие враждебному влиянию. "Ограничить и обеспечить работу, по которой мы можем снизить количество таких преступлений. Наверное, об этом нужно говорить", — заявил Игорь Клименко.

Дискуссия по ограничению работы Telegram активизировалась после резонансного теракта во Львове. Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук предложила ограничить работу мессенджера, поскольку было установлено, что российские спецслужбы завербовали исполнителей этого преступления именно из-за этой соцсети.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за последние два дня по Украине произошло по меньшей мере три террористических акта, направленных против полицейских. Так, взрывы произошли во Львове, где погибла 23-летняя полицейская, а ранения получили 24 человека. Следующий подрыв совершили сегодня в Николаеве, а примерно через час подрыв произошел в Днепре. На местах работают все профильные службы, причастные к терактам устанавливаются.



