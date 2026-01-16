Уряд України запроваджує зміни, що дозволять регіонам адаптувати правила комендантської години до умов енергетичної кризи. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів

За словами урядовця, основна мета нововведень — забезпечити безперешкодний доступ громадян до тепла та зв'язку.

"Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці", — зазначив Кулеба, додавши, що "найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва".

Як працюватимуть нові правила:

Доступ 24/7: На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна цілодобово. "Перепустки для цього не потрібні", — наголосив Міністр.

Транспорт: "Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності". Робота ж громадського транспорту регулюватиметься місцевою владою залежно від безпекової ситуації.

Вимоги до локацій: Пунктами Незламності можуть ставати магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і ТРЦ. Головні умови: наявність автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, подовжувачів та безкоштовного гарячого чаю.

Підтримка бізнесу: "Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7".

Олексій Кулеба підкреслив, що механізм впровадження буде суворо контрольованим: "Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі заяв президента Володимира Зеленського про необхідність переглянути правила комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетиці, український бізнес заявляє про сумнівну доцільність таких обмежень.