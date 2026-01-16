logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів
commentss НОВИНИ Всі новини

Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів

Бізнес як Пункти Незламності: Уряд дозволив магазинам та АЗС працювати 24/7 під час надзвичайної ситуації

16 січня 2026, 15:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Уряд України запроваджує зміни, що дозволять регіонам адаптувати правила комендантської години до умов енергетичної кризи. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів

Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів

За словами урядовця, основна мета нововведень — забезпечити безперешкодний доступ громадян до тепла та зв'язку.

"Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці", — зазначив Кулеба, додавши, що "найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва".

Як працюватимуть нові правила:

Доступ 24/7: На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна цілодобово. "Перепустки для цього не потрібні", — наголосив Міністр.

Транспорт: "Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до Пункту Незламності". Робота ж громадського транспорту регулюватиметься місцевою владою залежно від безпекової ситуації.

Вимоги до локацій: Пунктами Незламності можуть ставати магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і ТРЦ. Головні умови: наявність автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, подовжувачів та безкоштовного гарячого чаю.

Підтримка бізнесу: "Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7".

Олексій Кулеба підкреслив, що механізм впровадження буде суворо контрольованим: "Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде".

Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів - фото 2
Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів - фото 2
Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів - фото 2
Гнучка комендантська година в енергетичну кризу: Уряд змінює правила для регіонів - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на тлі заяв президента Володимира Зеленського про необхідність переглянути правила комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетиці, український бізнес заявляє про сумнівну доцільність таких обмежень. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини