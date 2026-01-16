Правительство Украины вводит изменения, позволяющие регионам адаптировать правила комендантского часа к условиям энергетического кризиса. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Гибкий комендантский час в энергетический кризис: Правительство меняет правила для регионов

По словам чиновника, основная цель новшеств — обеспечить беспрепятственный доступ граждан к теплу и связи.

"Правительство приняло изменения в постановление, позволяющие регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике", — отметил Кулеба, добавив, что "в ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне общины – для города Киева".

Как будут работать новые правила:

Доступ 24/7: На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Незламности можно круглосуточно. "Пропуска для этого не нужны", — подчеркнул Министр.

Транспорт: "Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Незламности". Работа же общественного транспорта будет регулироваться местными властями в зависимости от ситуации.

Требования к локациям: Пунктами Незламности могут становиться магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и ТРЦ. Главные условия: наличие автономного питания, отопления, стабильной связи, удлинителей и бесплатного горячего чая.

Поддержка бизнеса: "Для бизнеса, официально выполняющего функцию Пункта Незламности, предоставляется возможность работать 24/7".

Алексей Кулеба подчеркнул, что механизм внедрения будет строго контролируемым: "Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева с участием сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фоне заявлений президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотреть правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в энергетике, украинский бизнес заявляет о сомнительной целесообразности таких ограничений.