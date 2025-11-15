Генсек ООН відреагував на терор РФ в Україні: чого негайно закликав

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив нічний терор РФ в Україні 14 листопада. Він також закликав негайно припинити вогонь та його жахливі наслідки. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посаді чиновника у Х.

Антоніу Гутерриш. Фото: з відкритих джерел

"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по кількох регіонах України. Атаки на мирних жителів та громадянську інфраструктуру неприйнятні і мають бути негайно припинені", — написав Гутерріш.

Ще генсек ООН на тлі вчорашньої масованої атаки на Україну закликав до негайного припинення вогню як першого кроку до миру.

"Я знову закликаю до негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого світу, який повністю гарантує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", — зазначив він.

Варто зазначити, що в ніч на п'ятницю російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, у тому числі по Києву. У столиці країни загинули, за останніми даними, шестеро людей, понад 30 постраждали. Серед пошкоджених будівель – посольство Азербайджану. Баку викликав російського посла до МЗС, щоб висловити протест.

