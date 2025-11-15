Генсек ООН відреагував на терор РФ в Україні: чого негайно закликав

Рубрики
Кравцев Сергей
Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив нічний терор РФ в Україні 14 листопада. Він також закликав негайно припинити вогонь та його жахливі наслідки. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посаді чиновника у Х.
Антоніу Гутерриш. Фото: з відкритих джерел
Ще генсек ООН на тлі вчорашньої масованої атаки на Україну закликав до негайного припинення вогню як першого кроку до миру.
Варто зазначити, що в ніч на п'ятницю російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, у тому числі по Києву. У столиці країни загинули, за останніми даними, шестеро людей, понад 30 постраждали. Серед пошкоджених будівель – посольство Азербайджану. Баку викликав російського посла до МЗС, щоб висловити протест.
