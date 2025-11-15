logo

Генсек ООН отреагировал на террор РФ в Украине: к чему немедленно призвал
Генсек ООН отреагировал на террор РФ в Украине: к чему немедленно призвал

Генсек ООН осудил вчерашний ночной террор РФ в Украине и призвал немедленно прекратить это

15 ноября 2025, 07:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ночной террор РФ в Украине, произошедший 14 ноября. Он также призвал немедленно прекратить огонь и его ужасные последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте чиновника в Х.

Генсек ООН отреагировал на террор РФ в Украине: к чему немедленно призвал

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

"Я решительно осуждаю масштабные ракетные и беспилотные удары России по нескольким регионам Украины. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — написал Гутерриш.

Еще генсек ООН на фоне вчерашней массированной атаки на Украину призвал к немедленному прекращению огня, как первому шагу к миру.

"Я вновь призываю к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью гарантирует суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил он.

Стоит отметить, в ночь на пятницу российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. В столице страны погибли, по последним данным, шесть человек, более 30 пострадали. Среди поврежденных зданий — посольство Азербайджана. Баку вызвал российского посла в МИД, чтобы выразить протест.

Читайте также на портале "Комментарии" — генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в очередной раз призвал мировых лидеров к срочным действиям, назвав превышение глобальной температуры в 1,5°C "красной линией для человечества". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Гутерреш сделал на климатическом саммите COP30 в Белеме (Бразилия).




Источник: https://x.com/antonioguterres/status/1989435204310610286?s=20
