Генсек ООН отреагировал на террор РФ в Украине: к чему немедленно призвал

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ночной террор РФ в Украине, произошедший 14 ноября. Он также призвал немедленно прекратить огонь и его ужасные последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте чиновника в Х.

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

"Я решительно осуждаю масштабные ракетные и беспилотные удары России по нескольким регионам Украины. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — написал Гутерриш.

Еще генсек ООН на фоне вчерашней массированной атаки на Украину призвал к немедленному прекращению огня, как первому шагу к миру.

"Я вновь призываю к немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью гарантирует суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил он.

Стоит отметить, в ночь на пятницу российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине, в том числе по Киеву. В столице страны погибли, по последним данным, шесть человек, более 30 пострадали. Среди поврежденных зданий — посольство Азербайджана. Баку вызвал российского посла в МИД, чтобы выразить протест.

