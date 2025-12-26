Генерал розкрив карти: чому Трамп перебуває під тотальним впливом Путіна

Російські спецслужби продовжують активно працювати. Вони системно застосовують психологічні та нейролінгвістичні методи впливу на західних лідерів, розроблені ще за часів КДБ. Завдяки цьому росіянам вдається впливати, зокрема, на поведінку президента США Дональда Трампа. Про це у коментарі "Київ24" заявив генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Генерал упевнений, що команда Путіна цілеспрямовано використовує радянські розробки під час переговорів із Трампом, моделюючи його поведінку та коригуючи рішення, які він ухвалює. І тому спочатку вивчається психологічний портрет мети, починаючи з його повної біографії, закінчуючи різними фобіями. Потім росіяни тиснуть на ці "больові точки", каже Маломуж.

"Після нашого впливу, коли він (Трамп — ред.) на Генасамблеї ООН із Зеленським клявся в підтримці України і говорив, надаватиме всі типи озброєння, навіть "Томагавки". І тут Путін переговорив (з Трампом — ред.) буквально через два дні, і він став на бік Путіна. Ось цей реальний вплив — на цей бік.

