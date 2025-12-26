Генерал раскрыл карты: почему Трамп находится под тотальным влиянием Путина

Российские спецслужбы продолжают активно работать. Они системно применяют психологические и нейролингвистические методы воздействия на западных лидеров, разработанные еще во времена КГБ. Благодаря этому россиянам удается влиять, в частности, на поведение президента США Дональда Трампа. Об этом в комментарии "Киев24" заявил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Генерал уверен, что команда Путина целенаправленно использует советские разработки во время переговоров с Трампом, моделируя его поведение и корректируя решения, которые он принимает. Для этого сначала изучается психологический портрет цели, начиная от его полной биографии, заканчивая различными фобиями. Затем россияне давят на эти "болевые точки", говорит Маломуж.

"После нашего влияния, когда он (Трамп – ред.) на Генассамблее ООН с Зеленским клялся в поддержке Украины и говорил, будет предоставлять все типы вооружения, даже "Томагавки". И тут Путин переговорил (с Трампом – ред.) буквально через два дня, и он встал на сторону Путина. Вот это реальное влияние спецслужб", — приводит пример генерал.

