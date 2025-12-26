logo

Генерал раскрыл карты: почему Трамп находится под тотальным влиянием Путина
НОВОСТИ

Генерал раскрыл карты: почему Трамп находится под тотальным влиянием Путина

Команда Путина целенаправленно использует советские наработки во время переговоров с Трампом

26 декабря 2025, 07:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские спецслужбы продолжают активно работать. Они системно применяют психологические и нейролингвистические методы воздействия на западных лидеров, разработанные еще во времена КГБ. Благодаря этому россиянам удается влиять, в частности, на поведение президента США Дональда Трампа. Об этом в комментарии "Киев24" заявил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Генерал раскрыл карты: почему Трамп находится под тотальным влиянием Путина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Генерал уверен, что команда Путина целенаправленно использует советские разработки во время переговоров с Трампом, моделируя его поведение и корректируя решения, которые он принимает. Для этого сначала изучается психологический портрет цели, начиная от его полной биографии, заканчивая различными фобиями. Затем россияне давят на эти "болевые точки", говорит Маломуж.

"После нашего влияния, когда он (Трамп – ред.) на Генассамблее ООН с Зеленским клялся в поддержке Украины и говорил, будет предоставлять все типы вооружения, даже "Томагавки". И тут Путин переговорил (с Трампом – ред.) буквально через два дня, и он встал на сторону Путина. Вот это реальное влияние спецслужб", — приводит пример генерал.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что ему нужно вернуться к вопросам, которые касаются Украины, России и Китая.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин на закрытых обсуждениях заявил, что Москва на переговорах с США продолжает настаивать на передаче ей всей территории Донбасса, включая районы, которые российская армия так и не смогла захватить военным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники. 




