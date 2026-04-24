Газ за копійки, а прибутки мільярдами: у Раді заявили про тиск на тарифну політику

У Верховній Раді спалахнув новий енергетичний скандал. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив про багаторічні схеми, за якими приватні генеруючі компанії отримували газ від державного "Нафтогазу" за заниженими цінами, тоді як електроенергію продавали за значно вищими тарифами.

Нафтогаз. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, тривалий час паливо постачалося приватним станціям за пільговою ціною близько 7 грн за кубометр, тоді як ринкова вартість коливалася у межах 18-28 грн. Така різниця, стверджує він, призводила до значних збитків для державної компанії та водночас забезпечувала приватним гравцям надприбутки, які можуть вимірюватися мільярдами гривень.

Кучеренко також заявив про політичний та адміністративний тиск на енергетичний регулятор. За його словами, окремі представники влади нібито намагалися впливати на рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів, а членів комісії – залякували можливими кадровими змінами.

Окремо депутат розкритикував дії уряду на чолі з Юлія Свириденко та Денис Шмигаль, звинувативши його у прорахунках, які призвели до накопичення значних боргів у енергетичному секторі. Йдеться, зокрема, про дефіцит коштів у "Нафтогазі" та заборгованість бюджету перед місцевими громадами.

На тлі цих заяв ситуація на ринку залишається напруженою: державна компанія змушена скорочувати постачання газу теплокомуненерго та шукати ресурси для закупівлі палива. Водночас питання тарифів і надалі викликає гострі суперечки як серед політиків, так і в суспільстві.

