Очередной удар по промышленности и коммуналке: последствия повышения тарифов на электроэнергию

С 1 мая в Украине ожидается существенный рост предельной цены электроэнергии для бизнеса — на балансирующем рынке она может достичь 17 000 грн за МВт•ч. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что такой шаг регулятора ставит под угрозу выживание промышленности и критической инфраструктуры прифронтовых регионов.

По словам главы облсовета, Украина уже имеет одну из самых высоких цен на электричество для промышленности в Европе, а очередное повышение сделает деятельность гигантов, таких как "АрселорМиттал" или ГОК в Кривом Роге, Покрове и Марганце, практически убыточной.

"Выбора между "хорошо" и "плохо" нет. Есть выбор, куда переложить нагрузку", — подчеркнул Лукашук. Он объяснил, что хотя регулятор пытается спасти генерацию от убыточности, новое бремя неизбежно почувствуют громады и люди. В частности, речь идет о водоканалах и теплокоммунэнерго, работа которых критически зависит от электричества.

Николай Лукашук подчеркнул, что при отсутствии средств в государственном бюджете на компенсацию разницы в тарифах эти расходы лягут на местные бюджеты. "Это значит, что меньше денег уйдет на медицину, образование, социалку, восстановление", — отметил он.

Глава облсовета призвал центральную власть разработать специальный механизм поддержки для прифронтовых промышленных зон и коммунальной сферы. "Иначе бремя ляжет там, где его уже никак не потянешь", — резюмировал чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится поэтапное реформирование системы коммунальных платежей, которое приведет к существенному росту стоимости основных услуг для населения. Как сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "День.LIVE", первая волна пересмотра тарифов запланирована уже на 2026 год.