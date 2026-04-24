Черговий удар по промисловості та комуналці: наслідки підвищення тарифів на електроенергію

З 1 травня в Україні очікується суттєве зростання граничної ціни на електроенергію для бізнесу — на балансуючому ринку вона може сягнути 17 000 грн за МВт•год. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що такий крок регулятора ставить під загрозу виживання промисловості та критичної інфраструктури прифронтових регіонів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами очільника облради, Україна вже має одну з найвищих цін на електрику для промисловості в Європі, а чергове підвищення зробить діяльність гігантів, як-от "АрселорМіттал" чи ГЗК у Кривому Розі, Покрові та Марганці, практично збитковою.

"Вибору між "добре" і "погано" немає. Є вибір, куди перекласти навантаження", — наголосив Лукашук. Він пояснив, що хоча регулятор намагається врятувати генерацію від збитковості, новий тягар неминуче відчують громади та люди. Зокрема, йдеться про водоканали та теплокомуненерго, чия робота критично залежить від електрики.

Микола Лукашук підкреслив, що за відсутності коштів у державному бюджеті на компенсацію різниці в тарифах, ці витрати ляжуть на місцеві бюджети. "Це значить, що менше грошей піде на медицину, освіту, соціалку, відбудову", — зазначив він.

Голова облради закликав центральну владу розробити спеціальний механізм підтримки для прифронтових промислових зон та комунальної сфери. "Інакше тягар ляже там, де його вже ніяк не потягнеш", — резюмував посадовець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується поетапне реформування системи комунальних платежів, яке призведе до суттєвого зростання вартості основних послуг для населення. Як повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "День.LIVE", перша хвиля перегляду тарифів запланована вже на 2026 рік.