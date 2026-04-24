Газ за копейки, а доходы миллиардами: в Раде заявили о давлении на тарифную политику

В Верховной Раде разразился новый энергетический скандал. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил о многолетних схемах, по которым частные генерирующие компании получали газ от государственного "Нафтогаза" по заниженным ценам, в то время как электроэнергию продавали по более высоким тарифам.

По словам парламентария, долгое время топливо поставлялось частным станциям по льготной цене около 7 грн за кубометр, в то время как рыночная стоимость колебалась в пределах 18-28 грн. Такая разница, утверждает он, приводила к значительным убыткам для государственной компании и обеспечивала частным игрокам сверхприбыли, которые могут измеряться миллиардами гривен.

Кучеренко также заявил о политическом и административном давлении на энергетический регулятор. По его словам, отдельные представители власти якобы пытались влиять на решение НКРЭКУ по повышению тарифов, а членов комиссии – запугивали возможными кадровыми изменениями.

Отдельно депутат подверг критике действия правительства во главе с Юлией Свириденко и Денис Шмигаль, обвинив его в просчетах, которые привели к накоплению значительных долгов в энергетическом секторе. Речь идет, в частности, о дефиците средств в "Нафтогазе" и задолженности бюджета перед местными общинами.

На фоне этих заявлений ситуация на рынке остается напряженной: государственная компания вынуждена сокращать поставки газа теплокоммунэнерго и искать ресурсы для закупки топлива. В то же время вопрос тарифов продолжает вызывать острые споры как среди политиков, так и в обществе.

