Гарантії безпеки від США не спрацюють: чому вже зараз їх називають фейком

У світових медіа активно обговорюється можливість надання США гарантій безпеки Україні. Чому ж низка експертів вже зараз говорить, що сподівання на "гарантії безпеки" США – марні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Росія ніяк не реагує на інформацію про гарантії безпеки від США

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив в ефірі "24 Каналу", що ситуація з так званими "мирними переговорами" зараз дійсно абсурдна. З боку України беруть участь наші чиновники, з боку США та Росії здебільшого не залучені офіційні особи. Всюди їздить Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Як наголосив Романюк, важко говорити про якісь гарантії безпеки від США, якщо від них постійно чути, що вони не чекають Україну в НАТО. Також Трамп постійно розповідає, що Штати витрачали гроші на нашу державу. І які у такому випадку можуть бути гарантії безпеки – є багато питань.

Експерт зауважив, Трамп навіть натякав, що Штати не воюватимуть, якщо станеться напад Росії на одну з країн НАТО. Європа також повільно вмикається. Тому складно говорити про якісь гарантії безпеки.

"Але ви подивіться. Росія ніяк не реагує на інформацію про гарантії безпеки від США, які будуть аналогічні до 5 статті НАТО. Утім, там дуже радикально та категорично заперечують ідею присутності миротворчих військ "коаліції рішучих" на території України. Ось тут вони якраз боляче реагують", – сказав Романюк.

Він додає, тому поки важко оптимістично говорити про якісь гарантії безпеки для України. Потрібно дивитися, що буде далі, але варто пам'ятати, що США вже зраджували не одного союзника.

Щоб отримати справжні гарантії безпеки, Україна має стати цікавою США

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак заявив, що варіанти гарантій безпеки, які зараз пропонують Україні, не спрацюють. Аналог 5-статті НАТО експерт назвав підробкою, а угоди зі США на кшталт тих, які вони підписали з Південною Кореєю, Японією та Ізраїлем, нам поки що не пропонують.

За його словами, аналоги п'ятої статті НАТО для України не спрацюють.

"Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh — оригіналами і підробками. І нам у цьому випадку пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про те, що таке її аналог. Це точно не спрацює", — розповів він.

Також експерт пояснив, що гарантії безпеки працюють у рамках угод Сполучених Штатів з такими країнами, як Ізраїль, Японія і Південна Корея, оскільки у держав є певні можливості.

"Щоб отримати такі ж гарантії, Україна має стати цікавою США. Якщо ми будемо виробляти щось, чого дуже мало у світі, і що вкрай необхідно американцям, тоді ми їх зацікавимо. Коли в нас будуть такі ж успішні історії, як у того ж Ізраїлю, ми теж станемо дуже важливими. І за нас будуть вписуватися", — акцентував Іван Ступак.

