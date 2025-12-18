Гарантии безопасности от США не сработают: почему уже сейчас их называют фейком

В мировых медиа активно обсуждается возможность предоставления США гарантий безопасности Украине. Почему же ряд экспертов уже сейчас говорят, что надежды на "гарантии безопасности" США напрасны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Россия никак не реагирует на информацию о гарантиях безопасности от США

Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил в эфире "24 Канала", что ситуация с так называемыми "мирными переговорами" сейчас действительно абсурдна. Со стороны Украины принимают участие наши чиновники, со стороны США и России в большинстве своем не привлечены официальные лица. Повсюду ездит Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

Как отметил Романюк, трудно говорить о каких-либо гарантиях безопасности от США, если от них постоянно слышать, что они не ждут Украины в НАТО. Также Трамп постоянно рассказывает, что Штаты тратили деньги на наше государство. И какие в таком случае могут быть гарантии безопасности – много вопросов.

Эксперт отметил, что Трамп даже намекал, что Штаты не будут воевать, если произойдет нападение России на одну из стран НАТО. Европа тоже медленно включается. Поэтому сложно говорить о каких-либо гарантиях безопасности.

"Но вы посмотрите. Россия никак не реагирует на информацию о гарантиях безопасности от США, которые будут аналогичны статье 5 НАТО. Впрочем, там очень радикально и категорически отрицают идею присутствия миротворческих войск "коалиции решительных" на территории Украины. Вот здесь они как раз больно реагируют", – сказал Романюк.

Он добавляет, поэтому пока трудно оптимистично говорить о гарантиях безопасности для Украины. Нужно смотреть, что будет дальше, но следует помнить, что США уже изменяли не одному союзнику.

Чтобы получить подлинные гарантии безопасности, Украина должна стать интересной США

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак заявил, что предлагаемые Украине варианты гарантий безопасности не сработают. Аналог 5-й статьи НАТО эксперт назвал подлогом, а соглашения с США вроде тех, которые они подписали с Южной Кореей, Японией и Израилем, нам пока не предлагают.

По его словам, аналоги пятой статьи НАТО для Украины не сработают.

"Когда говорят об аналогах пятой статьи НАТО, я привожу пример с Adidas и Abibas или Rolex и Roleh – оригиналами и подделками. И нам в данном случае предлагают именно Abibas и Roleh. Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о том, что такое ее аналог. Это точно не сработает", — рассказал эксперт.

Также эксперт пояснил, что гарантии безопасности работают в рамках соглашений Соединенных Штатов с такими странами как Израиль, Япония и Южная Корея, поскольку у государств есть определенные возможности.

"Чтобы получить такие же гарантии, Украина должна стать интересной в США. Если мы будем производить что-то, чего очень мало в мире, и что крайне необходимо американцам, тогда мы их заинтересуем. Когда у нас будут такие же успешные истории, как у того же Израиля, мы тоже станем очень важными. И за нас будут вписываться", — акцентировал Иван Ступак.

