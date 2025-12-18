Гарантии безопасности от США не сработают: почему уже сейчас их называют фейком

Рубрики
Кравцев Сергей
В мировых медиа активно обсуждается возможность предоставления США гарантий безопасности Украине. Почему же ряд экспертов уже сейчас говорят, что надежды на "гарантии безопасности" США напрасны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников
Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил в эфире "24 Канала", что ситуация с так называемыми "мирными переговорами" сейчас действительно абсурдна. Со стороны Украины принимают участие наши чиновники, со стороны США и России в большинстве своем не привлечены официальные лица. Повсюду ездит Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.
Как отметил Романюк, трудно говорить о каких-либо гарантиях безопасности от США, если от них постоянно слышать, что они не ждут Украины в НАТО. Также Трамп постоянно рассказывает, что Штаты тратили деньги на наше государство. И какие в таком случае могут быть гарантии безопасности – много вопросов.
Эксперт отметил, что Трамп даже намекал, что Штаты не будут воевать, если произойдет нападение России на одну из стран НАТО. Европа тоже медленно включается. Поэтому сложно говорить о каких-либо гарантиях безопасности.
Он добавляет, поэтому пока трудно оптимистично говорить о гарантиях безопасности для Украины. Нужно смотреть, что будет дальше, но следует помнить, что США уже изменяли не одному союзнику.
Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак заявил, что предлагаемые Украине варианты гарантий безопасности не сработают. Аналог 5-й статьи НАТО эксперт назвал подлогом, а соглашения с США вроде тех, которые они подписали с Южной Кореей, Японией и Израилем, нам пока не предлагают.
По его словам, аналоги пятой статьи НАТО для Украины не сработают.
Также эксперт пояснил, что гарантии безопасности работают в рамках соглашений Соединенных Штатов с такими странами как Израиль, Япония и Южная Корея, поскольку у государств есть определенные возможности.
