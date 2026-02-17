Галущенко і двушечка на Москву: як путін все правильно розрахував, коли готувався до вторгнення

Рубрики
Кравцев Сергей
Здавалося б, як пов'язане розкрадання грошей з української енергетики з розв'язанням війни росії проти України? Проте зв'язок є і він безпосередній. Розкрадати українські гроші через офшори Галущенку міг допомогти один дуже цікавий персонаж: Айвар Омсон, який і є засновником фонду, через який Галущенко "ганяв" грошенята з українських генераторів на свої закордонні рахунки. Омсон – зірка відмивання грошей і працює з топ-клієнтами. Не складно здогадатися, що він з Росії. Про це розповів блогер, політичний аналітик Сергій Марченко.
Герман Галущенко. Фото: з відкритих джерел
Оглядач розповідає, Айвар Омсон допомагав відмивати гроші Могилевичу і був сильно залучений до справ цього бандитського синдикату. Омсон був фігурантом резонансного судового процесу в Іспанії, де розслідували відмивання Газпромом грошей мафії. На Омсона був записаний канал 112 і ще низка активів "сім'ї" Януковича. Разом з Бойком Омсон був директором Simia Holdings Limited, яка володіла знаменитими "вишками Бойка".
Він зауважує, тепер стає зрозумілим, чому ще одним фактором, що Україна готова до окупації, путін вважав спільні корупційні оборудки російських і українських кланів, які обслуговували одні й ті самі люди.
