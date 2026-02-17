Галущенко і двушечка на Москву: як путін все правильно розрахував, коли готувався до вторгнення

Здавалося б, як пов'язане розкрадання грошей з української енергетики з розв'язанням війни росії проти України? Проте зв'язок є і він безпосередній. Розкрадати українські гроші через офшори Галущенку міг допомогти один дуже цікавий персонаж: Айвар Омсон, який і є засновником фонду, через який Галущенко "ганяв" грошенята з українських генераторів на свої закордонні рахунки. Омсон – зірка відмивання грошей і працює з топ-клієнтами. Не складно здогадатися, що він з Росії. Про це розповів блогер, політичний аналітик Сергій Марченко.

Герман Галущенко. Фото: з відкритих джерел

Оглядач розповідає, Айвар Омсон допомагав відмивати гроші Могилевичу і був сильно залучений до справ цього бандитського синдикату. Омсон був фігурантом резонансного судового процесу в Іспанії, де розслідували відмивання Газпромом грошей мафії. На Омсона був записаний канал 112 і ще низка активів "сім'ї" Януковича. Разом з Бойком Омсон був директором Simia Holdings Limited, яка володіла знаменитими "вишками Бойка".

"Тобто, Галущенко, незважаючи на те, що був креатурою українського президента, активно співпрацював у відмиванні коштів з конторою, де відмивалися російські гроші. І оця "двушечка на Москву" від українських топ-чиновників заграла новими фарбами", – зазначив Марченко.

Він зауважує, тепер стає зрозумілим, чому ще одним фактором, що Україна готова до окупації, путін вважав спільні корупційні оборудки російських і українських кланів, які обслуговували одні й ті самі люди.

"Власне, це був правильний розрахунок, бо українські еліти разом із сім'ями масово покинули Україну під час вторгнення. Їх не було в країні місяць, поки не стало ясно, що ми стоїмо. Вони кинули свої обов'язки і не допомагали країні боротися. Найбільш огидне в цій історії, що нічого не змінилося. Замість Галущенка поставили чергового менеджера, а потоки йдуть на самий верх, як і йшли. І допомагають їм ті самі люди, які забезпечують чорним налом путіна. Справжня братська країна жуліків і ворів", – обурився Марченко.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Галущенко остаточно догрався: озвучено гучну заяву про покарання експосадовця.



