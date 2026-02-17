Рубрики
Кравцев Сергей
Казалось бы, как связано хищение денег из украинской энергетики с развязыванием войны России против Украины? Однако связь есть и она непосредственная. Разворовывать украинские деньги через оффшоры Галущенко мог помочь один очень интересный персонаж: Айвар Омсон, который и является основателем фонда, через который Галущенко "гонял" деньги из украинских генераторов на свои зарубежные счета. Омсон – звезда отмывания денег и работает с топ-клиентами. Не сложно догадаться, что он из России. Об этом рассказал блоггер, политический аналитик Сергей Марченко.
Герман Галущенко. Фото: из открытых источников
Обозреватель рассказывает, что Айвар Омсон помогал отмывать деньги Могилевичу и был сильно вовлечен в дела этого бандитского синдиката. Омсон был фигурантом резонансного судебного процесса в Испании, где расследовали отмывание Газпромом денег мафии. На Омсона был записан канал 112 и еще ряд активов "семьи" Януковича. Вместе с Бойком Омсоном был директором Simia Holdings Limited, владевшей знаменитыми "вышками Бойко".
Он замечает, теперь становится понятным, почему еще одним фактором, что Украина готова к оккупации, Путин считал общие коррупционные сделки российских и украинских кланов, которые обслуживали одни и те же люди.
