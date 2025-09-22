Галкіна судитимуть за електрозаборгованість: скільки вимагають грошей

У Росії коміка та телеведучого Максима Галкіна, якого влада раніше визнала "іноагентом", намагаються притягнути до відповідальності за нібито борги за спожиту електроенергію. Як повідомляють російські медіа, енергопостачальна компанія "Мосэнергосбыт" звернулася до суду з позовом про стягнення з Галкіна 500 тисяч рублів.

Максим Галкін

Згідно з офіційними документами, позов подано за "заборгованість з оплати електроенергії", яка начебто накопичилася на одному з об’єктів нерухомості, що належить артистові в Росії. Точна адреса не уточнюється, однак у публікаціях йдеться, що ймовірно мова може йти про маєток у підмосковному селищі Грязь, де до війни мешкали Галкін та його дружина, співачка Алла Пугачова.

Сама справа викликала чималий резонанс, адже йдеться про відносно невелику суму у порівнянні з масштабами статків артиста. При цьому позов подано саме у той час, коли Галкін перебуває за кордоном, активно виступає із концертами в Європі та жорстко критикує війну, розв’язану Росією проти України.

Експерти відзначають, що позови про комунальні борги часто стають інструментом тиску на публічних осіб, які виступили проти Кремля. У російській практиці подібні судові справи нерідко носять показовий характер і мають більше політичну, ніж правову основу.

Нагадаємо, Максим Галкін після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав з країни разом із сім’єю. З того часу він неодноразово публічно виступав із заявами проти війни та критикував дії російської влади. Саме після цього Міністерство юстиції Росії внесло його до реєстру "іноземних агентів".

Справу про "борги за світло" коментатори розглядають як чергову спробу дискредитації артиста в очах російського суспільства та тиск на його сім’ю, яка залишилася володіти частиною майна у РФ.

