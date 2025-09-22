logo

Галкина будут судить за электрозадолженность: сколько требуют денег

«Мосэнергосбыт» требует от Максима Галкина полмиллиона рублей задолженности за электроэнергию

22 сентября 2025, 21:10
В России комика и телеведущего Максима Галкина, которого власти ранее признали "иноагентом", пытаются привлечь к ответственности за якобы долги за потребленную электроэнергию. Как сообщают российские медиа, энергоснабжающая компания "Мосэнергосбыт" обратилась в суд с иском о взыскании с Галкина 500 тысяч рублей.

Согласно официальным документам, иск подан за "задолженность по оплате электроэнергии", которая вроде бы накопилась на одном из объектов недвижимости, принадлежащего артисту в России. Точный адрес не уточняется, однако в публикациях говорится, что, вероятно, речь может идти о имении в подмосковном поселке Грязь, где до войны жили Галкин и его жена, певица Алла Пугачева.

Само дело вызвало немалый резонанс, ведь речь идет об относительно небольшой сумме по сравнению с масштабами состояния артиста. При этом иск подан именно в то время, когда Галкин находится за границей, активно выступает с концертами в Европе и жестко критикует войну, развязанную Россией против Украины.

Эксперты отмечают, что иски о коммунальных долгах часто становятся инструментом давления на выступивших против Кремля публичных лиц. В русской практике подобные судебные дела часто носят показательный характер и имеют больше политическую, чем правовую базу.

Напомним, что Максим Галкин после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал из страны вместе с семьей. С этого времени он неоднократно публично выступал с заявлениями против войны и критиковал действия российских властей. Именно после этого Министерство юстиции России внесло его в реестр "иностранных агентов".

Дело о "долгах за свет" комментаторы рассматривают как очередную попытку дискредитации артиста в глазах российского общества и давление на его семью, оставшуюся владеть частью имущества в РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, обнародовал новое расследование о роскошном имуществе семьи генерального прокурора России Игоря Краснова. По данным активистов, двухлетний сын Краснова — Михаил — является формальным владельцем квартиры в самом дорогом жилом комплексе Москвы "Золотой", расположенном напротив Кремля.



Источник: https://t.me/tass_agency/339221
