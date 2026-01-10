Флот трьох континентів: біля берегів Африки зійшлися Китай, Росія й несподіваний союзник

Китайські та російські військові кораблі прибули до берегів Південної Африки напередодні масштабних тижневих військово-морських навчань. Маневри проходять на тлі зростання міжнародної напруженості, пов’язаної з військовими операціями США у Венесуелі та в акваторії Атлантичного океану. Неочікуваним елементом стала поява іранського військового судна, повідомляє Financial Times.

Військові навчання. Фото: із відкритих джерел

У заяві Національних сил оборони Південної Африки зазначено, що навчання, які стартували в п’ятницю під назвою "Воля до миру 2026", проводяться за участю країн формату "БРІКС плюс". Міністерство оборони Китаю підтвердило, що в маневрах разом із ПАР беруть участь Китай та Росія.

Водночас цього тижня у затоці Фолс-Бей, поблизу військово-морської бази Саймонстаун у Західному Кейпі, було помічено найбільше іранське військово-морське судно "Макран". Корабель виконує функції судна забезпечення для ВМС Ірану. Хоча ані Пекін, ані Преторія офіційно не назвали Іран учасником навчань, два джерела підтвердили факт його прибуття.

Південна Африка вже раніше зазнавала жорсткої критики з боку США після спільних навчань із Китаєм та Росією у лютому 2023 року – в першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді БРІКС розширився, включивши до свого складу Іран, а також Єгипет, Ефіопію, Індонезію та ОАЕ.

Політичний аналітик Франс Кронже зазначив, що участь Ірану не стала б сюрпризом для влади ПАР, адже відносини між країнами давно мають союзницький характер. Водночас науковець Адам Хабіб застеріг, що спільні маневри з авторитарним Тегераном можуть мати репутаційні наслідки. На його думку, жорстка риторика адміністрації Трампа лише підштовхує країни, що не входять до військових блоків, до пошуку опори в БРІКС, який для Південної Африки стає ключовим геополітичним важелем.

Читайте також на порталі "Коментарі" - РФ атакувала Україну зброєю "Судного дня": що ще чекати від Путіна.



