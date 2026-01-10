Флот трех континентов: у берегов Африки сошлись Китай, Россия и неожиданный союзник

Китайские и российские военные корабли прибыли на берега Южной Африки накануне масштабных недельных военно-морских учений. Маневры проходят на фоне роста международной напряженности, связанной с военными операциями США в Венесуэле и акватории Атлантического океана. Неожиданным элементом стало появление иранского военного судна, сообщает Financial Times.

Военные учения. Фото: из открытых источников

В заявлении Национальных сил обороны Южной Африки отмечено, что учения, стартовавшие в пятницу под названием "Воля к миру 2026", проводятся с участием стран формата "БРИКС плюс". Министерство обороны Китая подтвердило, что в маневрах вместе с ЮАР участвуют Китай и Россия.

В то же время, на этой неделе в заливе Фолс-Бэй, вблизи военно-морской базы Саймонстаун в Западном Кейпе, было замечено крупнейшее иранское военно-морское судно "Макран". Корабль выполняет функции судна для ВМС Ирана. Хотя ни Пекин, ни Претория официально не назвали Иран участником учений, два источника подтвердили факт его прибытия.

Южная Африка уже ранее подвергалась жесткой критике со стороны США после совместных учений с Китаем и Россией в феврале 2023 года – в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. С этого времени БРИКС расширился, включив в свой состав Иран, а также Египет, Эфиопию, Индонезию и ОАЭ.

Политический аналитик Франс Кронже отметил, что участие Ирана не стало бы сюрпризом для власти ЮАР, ведь отношения между странами давно носят союзнический характер. В то же время, ученый Адам Хабиб предостерег, что общие маневры с авторитарным Тегераном могут иметь репутационные последствия. По его мнению, жесткая риторика администрации Трампа лишь подталкивает не входящие в военные блоки страны к поиску опоры в БРИКС, который для Южной Африки становится ключевым геополитическим рычагом.

