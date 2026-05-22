«Фінансовий тягар перекладають на громадян»: нардеп Кучеренко про непотрібні витрати в енергетиці

Через надлишок генерації від сонячних електростанцій українські споживачі змушені будуть заплатити значні кошти за ресурс, у якому держава наразі не має потреби. Про це в ефірі програми Ранок.LIVE заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"Українці віддадуть 4 мільярди гривень за сонячну енергію, — наголосив парламентар, — яка державі зараз не потрібна". За його словами, замість впровадження ефективної оптимізації профільних процесів, влада перекладає цей фінансовий тягар на плечі звичайних громадян.

Водночас політик заспокоїв українців щодо загальної ситуації в енергосистемі, зазначивши, що профільні підприємства активно готуються до майбутніх викликів.

"І приватні, і державні компанії зараз активно відновлюють потужності, — констатує Кучеренко, — та ремонтують атомні блоки".

Він додав, що у разі екстремальних температурних показників або нових ударів з боку ворога короткочасні обмеження в електропостачанні дійсно можуть виникати. Проте, як підсумував народний обранець, "нічого катастрофічного в енергетиці не очікується".

