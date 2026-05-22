Головна Новини Суспільство події «Фінансовий тягар перекладають на громадян»: нардеп Кучеренко про непотрібні витрати в енергетиці
«Фінансовий тягар перекладають на громадян»: нардеп Кучеренко про непотрібні витрати в енергетиці

Мільярдні збитки через сонячну генерацію: у «Батьківщині» розкритикували державне управління енергоринком

22 травня 2026, 17:56
Недилько Ксения

Через надлишок генерації від сонячних електростанцій українські споживачі змушені будуть заплатити значні кошти за ресурс, у якому держава наразі не має потреби. Про це в ефірі програми Ранок.LIVE заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"Українці віддадуть 4 мільярди гривень за сонячну енергію, — наголосив парламентар, — яка державі зараз не потрібна". За його словами, замість впровадження ефективної оптимізації профільних процесів, влада перекладає цей фінансовий тягар на плечі звичайних громадян.

Водночас політик заспокоїв українців щодо загальної ситуації в енергосистемі, зазначивши, що профільні підприємства активно готуються до майбутніх викликів.

"І приватні, і державні компанії зараз активно відновлюють потужності, — констатує Кучеренко, — та ремонтують атомні блоки".

Він додав, що у разі екстремальних температурних показників або нових ударів з боку ворога короткочасні обмеження в електропостачанні дійсно можуть виникати. Проте, як підсумував народний обранець, "нічого катастрофічного в енергетиці не очікується".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна повернулася до графіків вимкнення світла. При цьому більшість українців не розуміє, чому так відбувається, адже останнім часом не було масових ворожих влучань по об’єктах енергетики. Видання "Коментарі" розбиралося у темі, проаналізувавши думки експертів.                                                                                                                                                                                                            



