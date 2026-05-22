«Финансовое бремя перекладывают на граждан»: нардеп Кучеренко о ненужных расходах в энергетике

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Из-за избытка генерации от солнечных электростанций украинские потребители вынуждены будут заплатить значительные средства за ресурс, в котором государство пока не нуждается. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
Иллюстративное фото
В то же время политик успокоил украинцев по поводу общей ситуации в энергосистеме, отметив, что профильные предприятия активно готовятся к будущим вызовам.
Он добавил, что при экстремальных температурных показателях или новых ударах со стороны врага кратковременные ограничения в электроснабжении действительно могут возникать. Однако, как подытожил народный избранник, "ничего катастрофического в энергетике не ожидается".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина вернулась к графикам отключения света. При этом большинство украинцев не понимают, почему так происходит, ведь в последнее время не было массовых враждебных попаданий по объектам энергетики. Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.