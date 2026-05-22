Главная Новости Общество события «Финансовое бремя перекладывают на граждан»: нардеп Кучеренко о ненужных расходах в энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

«Финансовое бремя перекладывают на граждан»: нардеп Кучеренко о ненужных расходах в энергетике

Миллиардный ущерб из-за солнечной генерации: в «Батькивщине» раскритиковали государственное управление энергорынком

22 мая 2026, 17:56
Недилько Ксения

Из-за избытка генерации от солнечных электростанций украинские потребители вынуждены будут заплатить значительные средства за ресурс, в котором государство пока не нуждается. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Украинцы отдадут 4 миллиарда гривен за солнечную энергию, — подчеркнул парламентарий, — какое государство сейчас не нужно". По его словам, вместо внедрения эффективной оптимизации профильных процессов, власти перекладывают это финансовое бремя на плечи обычных граждан.

В то же время политик успокоил украинцев по поводу общей ситуации в энергосистеме, отметив, что профильные предприятия активно готовятся к будущим вызовам.

"И частные, и государственные компании сейчас активно восстанавливают мощности, – констатирует Кучеренко, – и ремонтируют атомные блоки".

Он добавил, что при экстремальных температурных показателях или новых ударах со стороны врага кратковременные ограничения в электроснабжении действительно могут возникать. Однако, как подытожил народный избранник, "ничего катастрофического в энергетике не ожидается".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина вернулась к графикам отключения света. При этом большинство украинцев не понимают, почему так происходит, ведь в последнее время не было массовых враждебных попаданий по объектам энергетики. Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.                                                                                                                              



