Фінансовий обвал "Укрзалізниці": збитки зросли майже втричі — що відбувається з держгігантом

Збитки сягнули 7,66 млрд грн, а боргове навантаження вже перевищило 118 млрд грн

6 квітня 2026, 10:04
Автор:
Проніна Анна

За підсумками 2025 року "Укрзалізниця" опинилася у критичному фінансовому становищі — чистий збиток держкомпанії зріс майже у три рази та досяг 7,66 млрд грн.

Компанія входить у глибоку кризу: витрати перевищують доходи, борги стрімко ростуть

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Delo.ua з посиланням на аналітичні дані YouControl.

Згідно з фінансовою звітністю, компанія фактично увійшла в стадію глибокої збитковості: її основна діяльність генерує втрати ще до сплати податків і обслуговування кредитів. Собівартість послуг стабільно перевищує доходи, що лише поглиблює кризу.

Виторг "Укрзалізниці" за рік скоротився на 13,5% — до 88,98 млрд грн проти 102,87 млрд грн роком раніше. Водночас витрати на виробництво досягли 100,45 млрд грн, що значно перевищує доходи.

Найбільше навантаження на бюджет компанії створює фонд оплати праці — 52,84 млрд грн. Майже 170 тисяч працівників “з’їдають” близько 60% усього виторгу. У середньому це приблизно 21,3 тис. грн на одного працівника до сплати податків.

Матеріальні витрати, зокрема на паливо, електроенергію та запчастини, сягнули 30,89 млрд грн і продовжують зростати. Амортизація активів становила 13,83 млрд грн, а обслуговування боргів обійшлося компанії ще у 5,37 млрд грн.

Попри додаткові надходження, зокрема 13,51 млрд грн інших доходів та зростання цільового фінансування до 2,75 млрд грн, це не змогло компенсувати загальну фінансову “діру”. У підсумку чистий збиток зріс у 2,8 раза порівняно з 2024 роком.

Ситуацію значно погіршило падіння обсягів перевезень. Загальний вантажообіг скоротився на 7,8% — до 161,3 млн тонн. Особливо відчутним стало різке падіння перевезень зерна — одразу на 27,3%, що пов’язують із логістичними проблемами та наслідками атак на інфраструктуру.

Водночас перевезення будівельних матеріалів, навпаки, зросли на 3% і вперше випередили зернові вантажі за обсягами. Перевезення вугілля також скоротилися через удари РФ по енергетичних об’єктах, що зупинило попит на транспортування палива.

Експерти зазначають, що компанія опинилася під тиском одразу кількох факторів: зниження доходів, зростання витрат, боргове навантаження та воєнні ризики. У таких умовах "Укрзалізниця" потребує системних змін, інакше фінансова ситуація може ще більше погіршитися.

