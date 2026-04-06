Финансовый обвал "Укрзализныци": убытки выросли почти втрое - что происходит с госгигантом

По итогам 2025 года "Укрзализныця" оказалась в критическом финансовом положении — чистый убыток госкомпании вырос почти в три раза и достиг 7,66 млрд грн.

Компания входит в глубокий кризис: расходы превышают доходы, долги стремительно растут

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Delo.ua со ссылкой на аналитические данные YouControl.

Согласно финансовой отчетности компания фактически вошла в стадию глубокой убыточности: ее основная деятельность генерирует потери еще до уплаты налогов и обслуживания кредитов. Себестоимость услуг стабильно превышает доходы, что только усугубляет кризис.

Выручка "Укрзализныци" за год сократилась на 13,5% — до 88,98 млрд грн против 102,87 млрд грн годом ранее. В то же время, затраты на производство достигли 100,45 млрд грн, что значительно превышает доходы.

Наибольшая нагрузка на бюджет компании создает фонд оплаты труда – 52,84 млрд грн. Почти 170 тысяч работников "съедают" около 60% всей выручки. В среднем это примерно 21,3 тыс. грн. на одного работника до уплаты налогов.

Материальные расходы, в том числе топливо, электроэнергию и запчасти, достигли 30,89 млрд грн и продолжают расти. Амортизация активов составила 13,83 млрд грн, а обслуживание долгов обошлось компании еще в 5,37 млрд грн.

Несмотря на дополнительные поступления, в том числе 13,51 млрд грн других доходов и рост целевого финансирования до 2,75 млрд грн, это не смогло компенсировать общую финансовую "дыру". В итоге чистый убыток вырос в 2,8 раза по сравнению с 2024 годом.

Ситуацию значительно усугубило падение объемов перевозок. Общий грузооборот сократился на 7,8% — до 161,3 млн тонн. Особенно ощутимым стало резкое падение перевозок зерна сразу на 27,3%, что связывают с логистическими проблемами и последствиями атак на инфраструктуру.

В то же время перевозки строительных материалов, напротив, выросли на 3% и впервые опередили зерновые грузы по объемам. Перевозки угля также сократились из-за ударов РФ по энергетическим объектам, что остановило спрос на транспортировку топлива.

Эксперты отмечают, что компания оказалась под давлением нескольких факторов: снижение доходов, рост расходов, долговая нагрузка и военные риски. В таких условиях "Укрзализныця" нуждается в системных изменениях, иначе финансовая ситуация может еще больше ухудшиться.

