Філашкін терміново звернувся до мешканців Донеччини

Мешканців Донецької області закликають максимально оперативно реагувати на сигнали повітряної небезпеки та використовувати для цього сучасні цифрові інструменти. Із відповідним проханням до громадян звернувся голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Очільник ОВА наголосив, що в умовах постійних обстрілів регіону використання спеціалізованого програмного забезпечення є життєво необхідним кроком.

"Закликаю жителів Донеччини встановити застосунок "Повітряна тривога" та не ігнорувати сповіщення про небезпеку. Сьогодні це найоперативніший спосіб отримати інформацію про повітряну загрозу. Застосунок надсилає критичні сповіщення з максимальним рівнем гучності", — підкреслив керівник ОВА.

Окрему увагу посадовець звернув на технологічне оновлення, яке вже доступне для жителів двох великих прифронтових міст області. Ця опція дозволяє виграти дорогоцінний час до початку можливих ударів.

"Особливо важливо, що для Краматорська та Слов’янська вже працює додаткова функція "Нестандартна тривога". У разі наближення повітряних цілей користувачі отримуватимуть окреме попередження — це кілька додаткових хвилин, щоб знайти укриття та зберегти життя", — деталізував Філашкін переваги нової системи сповіщень.

Керівник ОВА також надав чіткий алгоритм дій для правильного налаштування програми на смартфонах під управлінням різних операційних систем.

"Завантажити застосунок можна у Google Play Market та AppStore. Після встановлення обов’язково виберіть свою громаду та надайте всі необхідні дозволи для сповіщень", — зазначив посадовець, закликавши людей у жодному разі не нехтувати власною безпекою та безпекою своїх близьких.

