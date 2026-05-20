Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество события Филашкин срочно обратился к жителям Донетчины
Филашкин срочно обратился к жителям Донетчины

Максимальная громкость и спецсообщение: как новый функционал мобильного приложения будет спасать жизнь в Донецкой области

20 мая 2026, 17:52
Недилько Ксения

Жители Донецкой области призывают максимально оперативно реагировать на сигналы воздушной опасности и использовать для этого современные цифровые инструменты. С соответствующей просьбой к гражданам обратился глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Иллюстративное фото

Глава ОВА подчеркнул, что в условиях постоянных обстрелов региона использование специализированного программного обеспечения является жизненно необходимым шагом.

"Призываю жителей Донетчины установить приложение "Воздушная тревога" и не игнорировать уведомления об опасности. Сегодня это самый оперативный способ получить информацию о воздушной угрозе. Приложение присылает критические уведомления с максимальным уровнем громкости", — подчеркнул руководитель ОВА.

Отдельное внимание чиновник обратил на технологическое обновление, которое уже доступно жителям двух крупных прифронтовых городов области. Эта опция позволяет выиграть драгоценное время вплоть до начала возможных ударов.

"Особенно важно, что для Краматорска и Славянска уже работает дополнительная функция "Нестандартная тревога". В случае приближения воздушных целей пользователи будут получать отдельное предупреждение — несколько дополнительных минут, чтобы найти укрытие и сохранить жизнь", — детализировал Филашкин преимущества новой системы уведомлений.

Руководитель ОВА также предоставил четкий алгоритм действий для правильной настройки программы на смартфонах под управлением разных операционных систем.

"Загрузить приложение можно в Google Play Market и AppStore. После установки обязательно выберите свое общество и предоставите все необходимые разрешения для уведомлений", — отметил чиновник, призвав людей ни в коем случае не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью своих близких.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в военное командование российской армии пообещало Владимиру Путину полный захват Донбасса к осени. Это уже не первый раз в Кремле говорят о конкретных сроках, но оккупантам до сих пор не удалось достичь цели.



