Филашкин срочно обратился к жителям Донетчины

Жители Донецкой области призывают максимально оперативно реагировать на сигналы воздушной опасности и использовать для этого современные цифровые инструменты. С соответствующей просьбой к гражданам обратился глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Глава ОВА подчеркнул, что в условиях постоянных обстрелов региона использование специализированного программного обеспечения является жизненно необходимым шагом.

"Призываю жителей Донетчины установить приложение "Воздушная тревога" и не игнорировать уведомления об опасности. Сегодня это самый оперативный способ получить информацию о воздушной угрозе. Приложение присылает критические уведомления с максимальным уровнем громкости", — подчеркнул руководитель ОВА.

Отдельное внимание чиновник обратил на технологическое обновление, которое уже доступно жителям двух крупных прифронтовых городов области. Эта опция позволяет выиграть драгоценное время вплоть до начала возможных ударов.

" Особенно важно, что для Краматорска и Славянска уже работает дополнительная функция "Нестандартная тревога". В случае приближения воздушных целей пользователи будут получать отдельное предупреждение — несколько дополнительных минут, чтобы найти укрытие и сохранить жизнь", — детализировал Филашкин преимущества новой системы уведомлений.

Руководитель ОВА также предоставил четкий алгоритм действий для правильной настройки программы на смартфонах под управлением разных операционных систем.

"Загрузить приложение можно в Google Play Market и AppStore. После установки обязательно выберите свое общество и предоставите все необходимые разрешения для уведомлений", — отметил чиновник, призвав людей ни в коем случае не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью своих близких.

