Фейкові переговори: екс-посол у США розкрив пастку, яку готують Україні

Переговори щодо безпеки та територіальної цілісності України не можуть будуватися на хитких і взаємосуперечливих "гарантіях", які згодом можуть бути використані проти самої України. Про це заявив дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий, коментуючи нинішні підходи до переговорного процесу.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація виглядає абсурдно: спочатку Україні пропонують отримати певні гарантії безпеки й територіальної цілісності, а потім ті самі "гаранти" можуть змушувати відмовитися від частини територій в обмін на нібито "ще надійніші" гарантії. Така конструкція, наголошує Чалий, є надзвичайно небезпечною та нестійкою.

Дипломат зазначає, що зрозуміти логіку ворога, якому вигідна подібна безпрограшна позиція, ще можна. Однак, на його переконання, абсолютно незрозуміло, навіщо Україні погоджуватися на переговори, побудовані виключно на підходах і жорстких вимогах однієї сторони.

"Якщо переговори ведуться на основі категоричних вимог лише однієї сторони, то це не переговори, а їх імітація", — підкреслив Чалий.

Він визнав, що Україні переговори справді потрібні. Водночас дипломат застерігає: якщо переговорний процес є фейковим і використовується лише для затягування війни, про це необхідно говорити відкрито і не створювати ілюзію позитивного руху.

На думку екс-посла, Україна має чітко і недвозначно заявити свою позицію: Київ готовий до реальних переговорів, але не до їх імітації. Першим і обов’язковим кроком, за його словами, має стати перемир’я, а вже після цього – обговорення всіх інших питань.

