Фэйковые переговоры: экс-посол в США раскрыл ловушку, которую готовят Украине

Переговоры по безопасности и территориальной целостности Украины не могут строиться на шатких и взаимопротиворечивых "гарантиях", которые впоследствии могут быть использованы против Украины. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя нынешние подходы к переговорному процессу.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация выглядит абсурдно: сначала Украине предлагают получить определенные гарантии безопасности и территориальной целостности, а затем те же "гаранты" могут вынуждать отказаться от части территорий в обмен на якобы "еще более надежные" гарантии. Такая конструкция, отмечает Чалый, чрезвычайно опасна и неустойчива.

Дипломат отмечает, что понять логику врага, которому выгодна подобная беспроигрышная позиция, еще нельзя. Однако, по его мнению, совершенно непонятно, зачем Украине соглашаться на переговоры, построенные исключительно на подходах и жестких требованиях одной стороны.

"Если переговоры ведутся на основе категорических требований только одной стороны, то это не переговоры, а их имитация", — подчеркнул Чалый.

Он признал, что Украине переговоры действительно нужны. В то же время дипломат предостерегает: если переговорный процесс фейковый и используется только для затягивания войны, об этом необходимо говорить открыто и не создавать иллюзию положительного движения.

По мнению экс-посла, Украина должна четко и недвусмысленно заявить свою позицию: Киев готов к реальным переговорам, но не их имитации. Первым и обязательным шагом, по его словам, должно стать перемирие, а уже после этого обсуждение всех других вопросов.

