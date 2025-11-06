Фейкові 6500 гривень від держави: у Раді розповіли, як не потрапити на нову схему шахраїв

Рубрики
У мережі набирає обертів нова шахрайська схема. Аферисти пропонують українцям оформити фейкові карти, на які нібито буде нараховано 6500 гривень державної допомоги. Про новий прийом шахраїв розповів голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
Шахраї пропонують виплату 6500 грн. Фото: з відкритих джерел
Данило Гетьманцев наголосив, що жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.
Парламентарій закликав громадян України ігнорувати подібні "пропозиції" та не передавати дані стороннім особам.
