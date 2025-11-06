Фейковые 6500 гривен от государства: в Раде рассказали, как не попасть на новую схему мошенников

Рубрики
Кравцев Сергей
В сети набирает обороты новая мошенническая схема. Аферисты предлагают украинцам оформить фейковые карты, на которые якобы будет начислено 6500 гривен государственной помощи. О новой уловке мошенников рассказал глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Мошенники предлагают выплату 6500 грн. Фото: из открытых источников
Даниил Гетманцев подчеркнул, что ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы.
Парламентарий призвал граждан Украины игнорировать подобные "предложения" и не передавать данные посторонним лицам.
