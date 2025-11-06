Фейковые 6500 гривен от государства: в Раде рассказали, как не попасть на новую схему мошенников

В сети набирает обороты новая мошенническая схема. Аферисты предлагают украинцам оформить фейковые карты, на которые якобы будет начислено 6500 гривен государственной помощи. О новой уловке мошенников рассказал глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Мошенники предлагают выплату 6500 грн. Фото: из открытых источников

"Вижу активизацию ботоферм мошенников, которые предлагают "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен. Напоминаю: никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте данные своей банковской карты", — отметил нардеп.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы.

"Чтобы получить государственную помощь, не нужно оформлять "специальные" карточки, ведь большинство выплат осуществляется через Дию", — напомнил Гетманцев.

Парламентарий призвал граждан Украины игнорировать подобные "предложения" и не передавать данные посторонним лицам.

